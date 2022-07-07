الحكومة: خفض إيجار المجمعات الصناعية.. والقيمة تتراوح بين 15.5 لـ27 جنيها

قالت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، إنّ الدولة عملت على تنفيذ 13 مجمعا صناعيا في 12 محافظة بتكلفة استثمارية 10 مليارات جنيه، تضم 4413 وحدة صناعية «مصنع».

تشجيع الصناعة

وأضافت وزيرة التجارة والصناعة، في مؤتمر صحفي بمقر مجلس الوزراء قبل قليل، أنّ الدولة المصرية تستهدف الوصول بصادراتها لقيمة 100 مليار دولار مستقبلا، ومن ثم يتم تشجيع الصناعة على الأصعدة كافة.

وأوضحت الوزيرة، أنّه جرى طرح 7 مجمعات بإجمالي 1751 وحدة، بمساحات تترواح بين 48 إلى 792 متر، وجار الانتهاء من إنشاء 6 مجمعات بإجمالي 2556 وحدة صناعية.

القطاعات المستهدفة في المجمعات الصناعية

وتابعت أنّ أهم القطاعات المستهدفة في المجمعات الصناعية، هي: «الغذائية، الكيماوية، الهندسية، الطباعة، التغليف، الأثاث، مواد البناء، الغزل والنسيج والملابس الجاهزة».

خفض قيمة إيجار المتر في مجمعات صناعية

ولفتت إلى خفض قيمة إيجار المتر في مجمعات صناعية، والتي كانت تتراوح بين 20 إلى 31 جنيها للمتر، لتصبح بين 15.5 إلى 27 جنيها.

وأشارت إلى تبسيط الشروط والمستندات المطلوبة في طرح كراسات المجمعات الصناعية قيد الطرح، من حيث إلغاء المبالغ المحصلة مقابل تقديم العروض والتي كانت تبلغ 1000 جنيه، وإلغاء التكاليف المعيارية المحصلة للتقدم بتظلمات، والتي كانت تبلغ 10 آلاف جنيه، فضلا عن إلغاء التكاليف المعيارية الخاصة بدراسة طلب التخصيص والتي كانت تبلغ 2500 جنيه.

تأجيل الضريبة العقارية على القطاعات الصناعية

وأشارت إلى تأجيل الضريبة العقارية على القطاعات الصناعية لمدة 3 سنوات، تتحملها الحكومة على قطاعات الصناعة الغذائية والمنسوجات والجلود وعن جميع القطاعات الصناعية.