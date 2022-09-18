حبس صاحب عربة فول بطنطا بتهمة الاتجار في الهيروين

قررت جهات التحقيق بقسم شرطة ثان طنطا، حبس صاحب عربة فول، 4 أيام على ذمة التحقيقات، في واقعة ضبط نصف كيلو جرام من مخدر الهيروين بحوزته داخل العربة، بقصد الاتجار.

تفاصيل الواقعة

وتلقى اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارا من اللواء ياسر عبد الحميد مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الغربية، يفيد تمكن وحدة مباحث قسم شرطة ثان طنطا، من القبض على أحد العناصر الإجرامية بحوزته هيروين بقصد الاتجار.

جاء ذلك بعد توافر معلومات، وتحريات أجرتها مباحث قسم شرطة ثان طنطا، برئاسة الرائد بسام حشكل والنقيب أحمد عبد العزيز جمعة معاون المباحث، بقيام شخص يدعى «محمد.س»، ويبلغ من العمر 30 عاماً، صاحب عربة فول، بحيازة وترويج هيروين، متخذا من عربة فول يمتلكها ستارا للتخفي، ومزاولة نشاطه الإجرامي.

ضبط المتهم

وبتقنين الإجراءات، وإعداد الأكمنة الثابتة والمتنقلة، تمكن ضبطه، وبحوزته 2 من أسطوانات الهيروين المخدر تزن نصف كيلو مخبأة داخل عربة فول يمتلكها، وتم اقتياده الي ديوان عام قسم شرطة ثان طنطا، والتحفظ على المضبوطات، وحرر محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة للتحقيق، التي قررت حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.