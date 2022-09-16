هيروين وسلاح أبيض.. سقوط 3 تجار مخدرات في قبضة مباحث حلوان

نجحت وحدة مباحث قسم شرطة حلوان برئاسة المقدم محمد المعداوي، في القبض على 3 تجار مخدرات بمنطقة العزبة القبلية، وبحوزتهم كمية من مسحوق الهيروين المخدر وميزان حساس، وذلك قبل توزيعها على المتعاطين بدائرة القسم.

شن حملة على منطقة العزبة القبلية

بداية التفاصيل عندما خرج النقيب محمود عز، معاون مباحث قسم شرطة حلوان، في حملة ليلية لضبط المشتبه بهم والخارجين على القانون، فقد شن حملة سريعة على منطقة العزبة القبلية، ونجح في ضبط كل من «إبراهيم م.س»، 25 عاما، عاطل، ومقيم العزبة القبلية، وشهرته «إبراهيم حمودة»، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين، وميزان حساس، وضبط «عمرو م. س»، 28 عاما، عاطل، ومقيم عرب غنيم، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين، وسلاح أبيض عبارة عن مطواة، و«كريم ع.ا»، 22 عاما، ميكانيكي، ومقيم العزبة القبلية، وبحوزته كمية من مسحوق الهيروين.

الاعتراف بالواقعة

وباصطحابهم إلى ديوان القسم، ومواجهتهم أمام العقيد حسن السيسي، مفتش المباحث، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار وتحقيق المكاسب المادية غير المشروعة، وتحرر عن ذلك المحاضر اللازمة، وتباشر نيابة حلوان الجزئية التحقيقات.

ومن جانبه، أوضح المحامي حمدي العربي أن المادة 33 من قانون العقوبات، تنص على أن يعاقب كل من يمارس الإتجار في المواد المخدرة، بدءًا من السجن المشدد 3 سنوات، إلى المؤبد أو الإعدام في بعض الحالات، والغرامة المالية التي تصل إلى 100 ألف جنيه، كما أنها لا تزيد على 500 ألف جنيه، في حالة تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.

العقوبة المتوقعة للمتهمين

وينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، على أن عقوبة الاتجار بالمخدرات داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعًا لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة، من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.