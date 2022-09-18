«المهندسين»: التمديد الزمني أبرز الموضوعات الشائكة في إدارة عقود التشييد

عقدت شعبة الهندسة المدنية بالنقابة العامة للمهندسين برئاسة المهندس الاستشاري نير حمدي، محاضرتين، بحضور المهندس الاستشاري يسرى الديب الأمين العام لنقابة المهندسين، وفي إطار سلسلة محاضراتها العلمية المجانية، إذ حملت المحاضرة الأولى عنوان «التمديد الزمنى للمشروعات والاثار المترتبة عليه» حاضر فيها المهندس عمر عزام المحكم والمحاضر وخبير الإدارة التعاقدية ومساحة الكميات.

نقابة المهندسين

وذكر بيان صادر عن نقابة المهندسين، اليوم الأحد، أن المحاضرة الثانية جاءت تحت عنوان «الأوامر التغييرية في عقود صناعة التشييد والبناء»، وحاضر فيها الدكتور مهندس شريف الهجان الأستاذ بالجامعة الأمريكية، بحضور الدكتور مهندس ناصر رضوان خالد عضو المجلس الأعلى للنقابة والمهندس مايكل البدراوي أمين مساعد شعبة الهندسة المدنية.

خلال كلمته قدم المهندس الاستشاري يسري الديب، الشكر لكل من الدكتور مهندس شريف الهجان والمهندس عمر عزام لتقديمهما محاضرات اليوم، مثمنا من قيمتهما العلمية، مؤكدا أن النقابة تحرص على استقدام افضل القامات العلمية لإلقاء المحاضرات والندوات.

فيما أثنى المهندس الاستشاري نير حمدي من قيمة المحاضرين، مقدما الشكر لهما على الموافقة لعقد هذه المحاضرات، مشيرا إلى أن تلك المحاضرات تأتى في إطار سلسلة المحاضرات المجانية التي تنظمها الشعبة لأعضائها لصقل مهارات وقدرات المهندسين والحفاظ على حقوقهم، خاصة شباب المهندسين.

الضوابط والنصائح المتعلقة بالتمديد الزمني للمشروعات

وخلال محاضرته استعرض المهندس عمر عزام، مجموعة من الضوابط والنصائح المتعلقة بموضوع التمديد الزمنى للمشروعات، مؤكدا أن هذا الموضوع يمثل واحدًا من أهم الموضوعات الشائكة في إدارة عقود التشييد ويترتب عليها حسم العديد من النزاعات.

وأوضح «عزام»، أن من أهم هذه النصائح ضرورة فهم شروط العقد ومستنداته وكذا الالتزام بالإخطار والتنبيه في التوقيت وبالشكل اللازم، بالإضافة إلى تقديم كافه المستندات الداعمة، وكذا ربط المطالبة بالتمديد الزمنى بالبرنامج الزمني، وتوضيح الأحداث والأسباب التي تبنى عليها المطالبة والتأثيرات التي تحدثها على غيرها من أنشطة المشروع.

كما استعرضت المحاضرة شرح مفهوم التأخيرات والتداخل الواقع بينها وما يترتب على هذا التداخل من استحقاقات، واختتمت المحاضرة بعرض بعض المسائل المتعلقة بتأخير خطى السير وانفتاح وقت المشروع وربطها بأحكام القانون المدني ذات العلاقة.

شروط عقد الفيديك

بدوره استعرض الدكتور شريف الهجان خلال محاضرته، مفهوم أوامر التغيير، مع شرح بعض شروط وأسس عقود الفيديك المتعلقة بها، وكذا تقييم الأوامر التغييرية، كما تطرقت المحاضرة لمعالم واعتبارات الإدارة التعاقدية المرتبطة بها، مؤكدا أن الفهم المتعلق بالأوامر التغييرية وتطبيقاتها واحدة من المتطلبات اللازمة لتجنب النزاعات في صناعة التشييد والحد منها.