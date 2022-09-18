«دار علوم القاهرة»: مستعدون لاستقبال الطلاب بخطة أنشطة متكاملة

أعلنت الإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة القاهرة، تعيين سيد سعيد مصيلحي، مديرا لرعاية الشباب بجامعة القاهرة، ضمن خطة تطوير الهيكل الإداري لمختلف إدارات ومكاتب جامعة القاهرة، الذي أكد أهمية استقبال العام الدراسي الجديد مبكرا بخطة أنشطة، لبناء شخصية طلاب دار العلوم، لافتا إلى أنّ الكلية ستبدأ استقبال طلابها القدامى والجدد ببرنامج تأهيلي يتضمن محاضرات وورش عمل في مجالات القراءة ومهارات الإعراب والموسيقى الشعرية وإعداد السيرة الذاتية وأساسيات البحث العلمي ومهارات العرض والتقديم، تحت إشراف الدكتور أحمد بلبولة عميد الكلية.

جولات تعريفية داخل القاعات

وأشار «مصيلحي»، إلى أنّه جار الاستعداد لاستقبال الطلاب الجدد وإجراء جولات تعريفية لهم داخل قاعات وأقسام الكلية، لتأهيلهم مبدئيا قبل بدء العملية الدراسية، والاستماع إلى مطالب الطلاب القدامى ودراسة احتياجتهم التدريبية وتحويلها إلى برامج مجانية على يد نخبة من خبراء التدريب في مختلف المجالات، موجّها الشكر لقيادات جامعة القاهرة على ثقتهم في توليه المسؤولية.

أهمية النشاط الطلابي في تأهيل الطالب

وشدد «مصيلحي» على أهمية النشاط الطلابي في تأهيل الطالب لسوق العمل وتنمية قدراته وتكوين شخصيته الوطنية، مؤكدا أنّ الخريج المشارك في الأنشطة الطلابية تكون فرصته في سوق العمل أفضل من غيره.

وتخرّج سيد مصيلحي في كلية دار العلوم، وكان رئيسا لاتحاد طلابها ومشاركا في العديد من الأنشطة الطلابية، كما حصل على درجة الماجستير في إدارة الأعمال من الأكاديمية العربية لتكنولوجيا العلوم والنقل البحري وباحث دكتوراه في إدارة المشروعات بكلية الدراسات الإحصائية بجامعة القاهرة، إضافة إلى حصوله على درجة مدرب معتمد من جامعة القاهرة وجامعة ميزوري الأمريكية.