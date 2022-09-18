نظام الدراسة في المعاهد الأزهرية بالقليوبية تزامنا مع خطة تطويرها.. «أماكن بديلة للفتيات»

أعلنت الإدارة المركزية للأزهر بالقليوبية، نظام الدراسة للعام الدراسي 2023/2022 للمعاهد النموذجية في بنها بجميع المراحل الدراسية بنين وفتيات، التي انتهت أعمال الترميم والتجديد ببعض مبانيها، وتشكلت لجنة لوضع نظام تشغيل هذه المعاهد هذا العام؛ نظرا للظروف الاستثنائية لترميم مباني هذه المعاهد التي من المتوقع الانتهاء منها مع بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجديد لتعود لطبيعة عملها.

خريطة الدراسة لمعاهد التطوير بأزهر القليوبية

وكشف الشيخ عبد الموجود دسوقي المدير العام للعلوم الدينية والعربية لمنطقة القليوبية الأزهرية، القائم بأعمال مدير المنطقة، في بيان له، أن خريطة الدراسة لطلاب المعاهد النموذجية ببنها كالتالي:

مرحلة رياض الأطفال فترة صباحية من السابعة والربع صباحا إلى الثانية عشرة ظهرا بمقر المعهد الأصلي بمنطقة الفلل.

المرحلة الابتدائية فترة مسائية من الثانية عشرة ظهرا إلى الرابعة والنصف عصرا بنفس المعهد في منطقة الفلل.

المرحلة الإعدادية والثانوية فترة مسائية بمعهد بنها رقم 2 بالشدية خلف مديرية التربية والتعليم عند محطة القطار ببنها.

وأضاف عبد الموجود، أنه بالنسبة للفتيات، تقرر أن يكون نظام الدراسة لهن كالتالي:

من الصف الثاني الابتدائي بمعهد فتيات بنها النموذجي في مقره المؤقت نظرا لأعمال الترميم، إذ يعمل المعهد فترة مسائية بمدرسة الإمام محمد عبده الابتدائية ببنها أمام معهد خدمة اجتماعية بمنطقة النجدة.

رسالة من الأزهر لأولياء أمور طلاب المعاهد النموذجية ببنها

ووجّه عبد الموجود رسالة لأولياء الأمور والطلاب بالمعاهد النموذجية ببنها، مطالبا الجميع بتحمل فترة الترميم والصيانة لمباني هذه المعاهد إذ أنه من المتوقع أن يعود الجميع فترة صباحية في الفصل الدراسي الثاني عقب انتهاء أعمال الترميم، مناشدا الجميع بالتعاون والالتزام بالمواعيد والزي الخاص بالمعهد.

استعدادات أزهر القليوبية للعام الدراسي الجديد

وأوضح أن الإدارة المركزية الأزهرية بالقليوبية اتخذت التدابير اللازمة لبدء العام الدراسي الجديد، وجرى التنبيه على محاور بدء العام الدراسي الجديد 2023/2022 كالتالي:

التأكد من وصول خطط توزيع المناهج واستلام المعلمين لها والتوقيع عليها.

التأكد من عمل الجداول واستلام المعلمين لها.

عقد ورش عمل في كل إدارة تعليمية لتحليل المنهج بحضور جميع معلمي الإدارة من مختلف التخصصات ويقسم فيها المعلمون وفقا للتخصص.

بنهاية المدة يتم تحليل منهج الفصل الدراسي الأول، على أن يتم تحليل منهج الفصل الدراسي الثاني في الأسبوع الأول من إجازة الفصل الدراسي الأول.

خطابات للمعلمين بالحضور في مواعيد العمل الرسمية ولا يجوز التخلف إلا بعذر رسمي.

يقوم كل معلم بالحصول على قائمة المتعلمين بفصله، ويتم تقسيمهم إلى مجموعتين حسب درجاتهم، والمادة التي يقوم بتدريسها، وفقا للآتي:

المجموعة الأولى للطلاب الحاصلين على 65% فأكثر.

المجموعة الثانية للطلاب الحاصلين على أقل من 65%.

يقسم كل معلم وفقا للتقييم السابق تحت إشراف موجه الإدارة بعمل الآتي:

متابعة طلاب المجموعة الأولى وعمل أنشطة لهم.

متابعة المجموعة الثانية وعمل برامج تحسين لهم للوصول إلى نسبة 65% فأكثر.