أماكن انقطاع الكهرباء في الإسكندرية اليوم.. تصل إلى 3 ساعات

أعلنت شركة توزيع الكهرباء في الإسكندرية انقطاع الكهرباء بمناطق عدة في المحافظة اليوم، نظرا لإجراء أعمال صيانة للخطوط قد تصل إلى مدة 3 ساعات نهارا، وطالبت المواطنين في المناطق المتأثرة بتدبير احتياجاتهم خلال هذه الفترة.

انقطاع الكهرباء شرق الإسكندرية

وبحسب بيان شركة توزيع الكهرباء، فإن انقطاع الكهرباء في الإسكندرية اليوم يقع في نطاق مناطق شرق ووسط وغرب وفقا للتالي:

- انقطاع الكهرباء في مناطق شرق الإسكندرية في كل من:

1- منطقة أبو قير، حيث عزبة المكنة، وخورشيد في مسكر البحرية وعزبة البكاتوشي وعزبة الزوايدة.

2 – سابا باشا: طريق الجيش بجوار ماكدونالدز - ش الفريدليان - ش العلايلي خلف مدرسة، فيكتوريا - ش شعراوی لوران - بجوار مسجد شعراوی - محطة ترام سان استيفانو- ترام باكوس - باكوس : محطة قطار باكوس.

انقطاع الكهرباء وسط وغرب الإسكندرية

- انقطاع الكهرباء في مناطق وسط الإسكندرية:

- الإبراهيمية : ش المعز - عمارة بدوى و عمارة قصر السلام - طريق الحرية - محرم بك : ش منشا - الجمرك : ش عبد المنعم - ش الواسطى الفراهده.

- انقطاع الكهرباء في مناطق غرب الإسكندرية: غرب القباري : مساكن المهاجرين - الهانوفيل : اتحاد ملاك المدينة نهاية ديمكس ابو يوسف - الساحل: عزل خلية 28 – شرق اولاد مسعود - مسعود القماش - فدوى.