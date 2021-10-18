انقطاع الكهرباء عن 11 منطقة في الإسكندرية اليوم

أعلنت شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، انقطاع التيار، اليوم الاثنين، عن 11 منطقة بالمدينة لمدة 3 ساعات، بسبب أعمال الصيانة التي تقوم بها الشركة يوميا في عدد من المناطق.

مواعيد انقطاع الكهرباء في الإسكندرية اليوم

وأوضحت الشركة في بيان لها، اليوم، أن المناطق المقرر قطع الخدمة عنها بدءا من الساعة التاسعة صباح اليوم وحتى الثانية عشر مساءا في 3 أحياء بمدينة الإسكندرية هي:

منطقة الدخيلة خلف الحديد والصلب

منطقة الحمام : الجمعية الزراعية

انقطاع الكهرباء في شرق الإسكندرية

منطقة المندرة قبلی شارع الامناء وشارع الجداوی

منطقة الراس السوداء عزبة اسکوت

منطقة المندرة بحری : شارع سليمان الفارس

منطقة سيدى بشر بحری : شارع قائد اسراب مجد ابو زید ت امتداد بئر مسعود بجوار نقطة الشرطة

منطقة العوايد : عزبة القلعة

انقطاع الكهرباء في حي وسط الإسكندرية

منطقة مصطفى كامل : عمارة 55 مساكن الضباط

منطقة سموحة : موبیلور بجوار النقل و الهندسة

منطقة ابیس : مصطفی فرهود شارع الشوكاني، شارع الباب الجديد

شركة الكهرباء في الإسكندرية

وأكدت الشركة أنها تقوم يوميا بإجراء صيانة داخل عدد من المناطق حيث يتم الإعلان يوميا عن أماكن ومواعيد انقطاع الكهرباء من أجل اعلام المواطنين في هذه المناطق حول انقطاع الكهرباء لإتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لحين عودة التيار الكهربائي مرة أخري في هذه المناطق، إضافة إلى استقبال كافة الشكاوي عبر الخط الساخن المخصص لهذا الغرض.