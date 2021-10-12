انقطاع الكهرباء عن 9 مناطق في الإسكندرية اليوم

أعلنت شركة الكهرباء في الإسكندرية، في بيان لها اليوم، عن انقطاع التيار الكهربائي في 9 مناطق بالمحافظة داخل 3 أحياء، للصيانة، ومن المقرر عودة التيار الكهربائي سريعاً في نفس اليوم بعد انتهاء أعمال إصلاح التيار الكهربائي.

أماكن انقطاع التيار الكهربائي في الإسكندرية

وأكدت الشركة في بيانها ان انقطاع التيار الكهربائي جاء بسبب أعمال الصيانة، وأوضحت أن الأماكن المتأثرة بانقطاع التيار هي:

-حي شرق الإسكندرية : منطقة أبو قير تحديدًا شارع ابو طالب أمام الفرن الآلي

- منطقة خورشيد أمام نقطة شرطة الزوايدة

- حي وسط الإسكندرية: منطقة محطة الرمل سينما راديو

- منطقة محرم بك: بشارع إبميا

- حي غرب الإسكندرية: منطقة الورديان شارع الشيخ طموم

- منطقة القباري شارع مسجد القباري

- منطقة أبو يوسف صيدلية المعراج

- منطقة الساحل الشمالي ومنطقة برج العرب.

وأكدت الشركة أن الانقطاع في الأماكن المذكورة من أجل أعمال الصيانة حيث من المقرر عودة التيار الكهربائي، بعد ساعتين فقط عقب الانتهاء من كافة الأعمال.

شركة الكهرباء في الإسكندرية

وتقوم شركة الكهرباء بإعلام المواطنين من خلال إحدى الصفحات التابعة لها على مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، للتنبيه بعملية انقطاع التيار الكهربائي مسبقاً وقبل الانقطاع في محاولة لإعلام المواطنين واتحاذ كافة التدابير الاحترازية لحين عودة التيار الكهربائي أو بعد الانقطاع المفاجئ ومحاولة إعلام المواطنين بموعد عودة التيار خاصة مع عودة المدارس واحتياج المنازل إلى التيار الكهربائي.