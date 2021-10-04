انقطاع الكهرباء عن 10 مناطق في الإسكندرية وموعد عودتها

شهدت 10 مناطق في الإسكندرية انقطاع الكهرباء منذ الساعة التاسعة صباح اليوم، واشتكى سكان تلك المناطق من انقطاع التيار المستمر حتى الآن، ما دعا شركة كهرباء الإسكندرية إلى إصدار بيان لتوضيح تفاصيل وأسباب انقطاع الكهرباء وموعد عودة التيار.

موعد عودة الكهرباء إلى 10 مناطق في الإسكندرية

ووفقاً لما أعلنته شركة الإسكندرية لتوزيع الكهرباء، فإن انقطاع التيار الكهربائي، اليوم الاثنين، عن 10 مناطق بمختلف قطاعات الإسكندرية سوف يمتد لـ3 ساعات، بسبب أعمال الصيانة، ومن المفترض عودة التيار في الساعة الثانية عشرة ظهر اليوم، بعد إتمام أعمال الصيانة والتأكد من عدم وجود ما يستعدعي قطع التيار مرة أخرى.

10 مناطق قطعت عنها الكهرباء في الإسكندرية

فيما أكدت الشركة على العمل المستمر لرفع كفاءة الكهرباء والمحافظة على استمرار العمل طيلة الوقت غبر الدفع بفرق فنية قادرة على صيانة الشبكات وتتبع الأعطال، لافتين إلى أن الانقطاع جاء لإجراء الصيانة في مناطق:

- الطابية «طريق علي ماهر» أقصى شرق الإسكندرية

- الرأس السوداء بجوار الملاحة شرق الإسكندرية

- لوران شارع نور الهدى شرق الإسكندرية

- السيوف منطقة المساكن شرق الإسكندرية

- الإبراهيمية شارع طيبة شرق الإسكندرية

- الحضرة الجديدة خلف الإزالة وسط الإسكندرية

- المنشية سوق راتب. غرب الإسكندرية

- برج العرب بالتحديد في مناطق غرب المطار ونجع البالط غرب الإسكندرية

- مرغم في منطقة السويدية غرب الإسكندرية

- الساحل الشمالي في قرى مراقيا أقصى غرب الإسكندرية