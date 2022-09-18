أوراق وشروط الحصول على ترخيص عربة طعام متنقلة في شارع مصر بالأقصر

بدأت محافظة الأقصر في تطبيق تجربة إتاحة عربات طعام بتصميمات حضارية مميزة تناسب الهوية البصرية للمحافظة، وذلك في شارع مصر بمنطقة الجولي فيل بمدينة الأقصر، لتوفير فرص عمل جديدة للشباب واستثمار الامتدادات العمرانية وإتاحة متنفس جديد للأهالي، على أن تلتزم بأحكام القانون وسلامة منتجاتها وسلامة وصحة المستهلكين، مع التخلص الآمن من النفايات والمخلفات ومنع التلوث وعدم الإخلال بقواعد السير أو إعاقة حركة المرور، وبما لا يتعارض مع النشاط السياحي بالمحافظة، وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

تحديد مواقع مناسبة لعربات الطعام

كما تم التنسيق مع رؤساء المراكز والمدن لتحديد المواقع المناسبة لإقامة وحدات طعام متنقلة، على أن يتم استقبال طلبات الراغبين في الحصول على ترخيص تشغيل وحدات الطعام بمقار مجالس المدن بنطاق المحافظة، وذلك وفقا للمستندات والشروط المطلوبة.

وبحسب ما نشره المركز الإعلامي للمحافظة، فإن اللواء علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، أوضح أنه تنفيذا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، تم تنفيذ مشروع وحدات العربات المتنقلة لأول مرة في محافظة الأقصر على غرار شارع مصر، لتشجيع وتوفير فرص عمل للشباب من الجنسين بمنطقة الجولي فيل، والتي كانت عبارة عن مجرى مائي محدود وبالتنسيق مع مديرية الري بمحافظة الأقصر تم تغطيته، وتوسعة الطريق ليصبح طريقا سياحيا لعبور الأفواج السياحية من الشرق للغرب، وتم رصفه وتزويده بأعمدة الإنارة وتشجيره.

الأوراق المطلوبة لترخيص عربة طعام بالأقصر

وأضاف أنه للحصول على رخصة عربة طعام متنقلة يجب على المتقدم تجهيز الأوراق الآتية:

- صورة بطاقة الرقم القومي

- صحيفة الحالة الجنائية على أن تكون حديثة

- شهادة تأدية الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها للذكور، وشهادة تأدية الخدمة العامة أو الإعفاء منها للإناث

- شهادة معتمدة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء تفيد باستيفاء العربة لجميع الشروط الصحية، مع شهادة صحية لجميع العاملين بالعربة.

مدة الترخيص 3 سنوات

وأوضح «الشرابي» أن مدة الترخيص ثلاث سنوات قابلة للتجديد، مقابل رسوم لا تتجاوز 5 آلاف جنيه سنويا تسدد نقدا أو بشيك مقبول الدفع أوبإحدى وسائل الدفع الإلكتروني، لافتا إلى ضرورة موافقة الهيئة العامة لسلامة الغذاء على العربة طبقا لاشتراطات الهيئة، مع الالتزام بكافة القواعد الملزمة لسلامة الغذاء الصادرة من الهيئة القومية لسلامة الغذاء.

وتابع أنه في إطار سعي الدولة لتشجيع الشباب على إنشاء المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، وتنفيذاً للقانون رقم 92 لسنة 2018 الخاص بتنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، جاءت توجيهات المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، بتحديد عدد من الأماكن والمواقع بمراكز ومدن المحافظة لإقامة وحدات الطعام المتنقلة بها، بشكل حضاري منظم، وبما لا يعيق حركة المرور.