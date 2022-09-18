تفاصيل الوحدات السكنية الجديدة لمحدودي الدخل بالأقصر.. الشروط والأسعار

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، طرح وحدات سكنية لمحدودي الدخل للتسليم الفوري، «سكن لكل المصريين 3»، في مناطق داخل محافظة الأقصر هي إسنا (الدير- إسنا -الشغب) الطود، القرنة القديمة - الضبعية، أرمنت (أبو قليعي - الرياينة) المدامود، بمساحة 90 مترا مربعا.

194 ألف جنيه قيمة الوحدة

وبحسب بيان وزارة الإسكان فيبلغ سعر الوحدة السكنية في الإسكان الاجتماعي المخصصة لمحدودي الدخل جاهزة التسليم في محافظة الأقصر، 194 ألف جنيه، ويسدد 4% من سعر بيع الوحدة كمبلغ مخصص للصيانة، بالإضافة إلى 15 ألف جنيه مقدم جدية الحجز، و255 جنيها مصاريف إدارية.

وحدات جاهزة للتسليم

وتبلغ قيمة الدعم النقدي المباشر للوحدات السكنية «سكن لكل المصريين 3» المخصصة لمنخفضي الدخل بمساحة 90 مترا مربعا بمناطق: إسنا (الدير- إسنا -الشغب) الطود، القرنة القديمة - الضبعية، أرمنت (أبو قليعي - الرياينة) المدامود، وهي جاهزة للتسليم بين 5 آلاف و40 ألف جنيه، حسب مستويات الدخل ويخصم من سعر الوحدة، كما تبلغ قيمة الدعم غير المباشر في حدود مبلغ 252 ألف جنيه، تتوزع كالتالي: 195 ألف جنيه متوسط قيمة دعم عائد التمويل العقاري، و19 ألف جنيه قيمة نصيب الوحدة من تكلفة تنفيذ المرافق العامة، و28 ألف جنيه قيمة الانتفاع بالأرض.

شروط الحصول على الوحدات

وأكدت وزارة الإسكان أنه في حالة زيادة عدد المتقدمين للحاجزين من العملاء منخفضي الدخل عن عدد الوحدات المتاحة، أو زيادة عدد العملاء من متوسطي الدخل من ذوي الإعاقة فقط عن نسبة 5%، من عدد الوحدات المتاحة بالمراكز والمدن المعلن عنها تكون الأولوية أولا للمتزوج ويعول، والأرمل والأرملة ويعول، والمطلق والمطلقة ويعول، والأولوية للأصغر سنا، وفي حل تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عددا، ثم المتزوج والأولوية للأصغر سنا، ثم الأعزب والأولوية للأصغر سنا.