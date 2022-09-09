أول عربة فود تراك في شارع مصر بالأقصر.. «بتعمل أكل مكسيكي» (صور)

نجح الشابان محمد حامد، ومصطفى شحات، في ترخيص أول عربة90 فود تراك في شارع مصر على طريق الجولي فيل بالأقصر، متخصصة في الأكل المكسيكي.

يقول محمد حامد، 43 عاما، مدير العربة، إن إنشاء عربة فود تراك، كان حلما يراوده منذ عام 2015، بعد صدور قانون ترخيص وحدات الطعام المتنقلة، وبعد طول انتظار، نجح في الحصول على ترخيص أول عربة، من المحافظة ومجلس مدينة الأقصر، وذلك بعد مراجعة شروط سلامة الغذاء.

وأضاف حامد لـ«الوطن» أنه بعد الحصول على الترخيص سيسدد رسوم الإشغال الذي يكون شهري أو سنوي: «صممت ونفذت وحدة الطعام في الشيخ زايد، وتم تركيب تكييف وثلاجتين، وبوتاجاز، وتانك مياه سعة 500 لتر، وبرميل للصرف بها، وتم تحديد مكان العربة والمساحة المخصصة لها، وتوصيل التيار الكهربائي بنظام الممارسة».

التاكو المكسيكي

وأشار إلى أنه قرر أن تكون العربة متخصصة في الأكل المكسيكي أو التاكو المكسيكي، لأنه نوع أكل جديد نوعا ما في الأقصر بعكس الأكل التركي أو السوري الذي انتشر في المحافظة، ووجه الشابان الشكر للمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء علي شرابي، رئيس مدينة الأقصر، للتسهيلات التي قدماها لهما في الحصول على الترخيص.