آخر تطورات زلزال تايوان.. حصار 600 شخص وخروج 6 عربات قطار عن القضبان

قال مكتب الأرصاد الجوية بتايوان، اليوم، إن زلزالا قوته 6.8 درجة ضرب منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة بجنوب شرق الجزيرة، أدى إلى خروج عربات القطارات عن مسارها وتسبب في انهيار متجر وحصر المئات على الطرق الجبلية، وفقا ما نقتله وكالة «رويترز».

إنقاذ 7 أشخاص من الانهيارات التي سببها الزلزال

وقالت إدارة الإطفاء في تايوان، إن 4 أشخاص تم إنقاذهم من مبنى يضم متجرًا صغيرًا انهار، بينما تم إنقاذ 3 آخرين سقطت سيارتهم من على جسر متضرر ونقلوا إلى المستشفى.

وذكرت إدارة السكك الحديدية التايوانية، إن 6 عربات خرجت عن القضبان في محطة دونجلي بشرق تايوان، بعد انهيار جزء من مظلة المنصة، لكن إدارة الإطفاء قالت إنه لم تقع إصابات.

أكثر من 600 شخص محاصر في منطقتي تشيك وليوشيشي بسبب الطرق المغلقة

وتابعت الإدارة أن أكثر من 600 شخص محاصر في منطقتي تشيك وليوشيشي الجبليتين بسبب الطرق المغلقة، على الرغم من عدم وقوع إصابات ويعمل رجال الإنقاذ على إعادة فتح الطرق.

وأصدر مركز التحذير من تسونامي في المحيط الهادئ الأمريكي، تحذيرا لتايوان بعد الزلزال لكنه سيرفع حالة التأهب في وقت لاحق، وفي نفس السياق، رفعت وكالة الأرصاد اليابانية تحذيرًا من حدوث موجات مد عاتية «تسونامي» في جزء من محافظة أوكيناوا.

مكتب الأرصاد الجوية: يمكن الشعور بالزلزال حيث تهتز المباني لفترة وجيزة

وقال مكتب الأرصاد الجوية، إن الزلزال يمكن الشعور به في أنحاء تايوان، حيث اهتزت المباني لفترة وجيزة في العاصمة تايبيه، واستمرت الهزات الارتدادية في ضرب الجزيرة.

وكان في مساء أمس ضرب زلزال بلغ قوته 6.4 درجة في نفس المنطقة، ولكن لم يسفر عن سقوط ضحايا.