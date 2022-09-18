زلزال بقوة 6.8 درجة يضرب تايوان.. وانهيار مبنى تجاري

أفاد مكتب الأرصاد الجوية المركزي في تايوان، اليوم، بأنّ زلزالًا بلغت قوته 6.8 درجة على مقياس ريختر، ضرب مقاطعة تايتونج جنوبي شرق البلاد، منذ قليل، ما أسفر عن انهيار مبنى تجاري في يولي.

ونقلت صحيفة «فوكس تايوان» المحلية، عن بيان مكتب الأرصاد، أنّ قوات الإنقاذ اتجهت إلى مكان الحادث، ولم تؤكد خدمات الطوارئ ما إذا كان هناك أي ضحايا جراء الانهيار حتى الآن.

مركز الزلزال على عمق 7 كيلومترات في تشيشانج

وذكر مركز الزلازل في المكتب، أنّ مركز الزلزال الذي وقع اليوم، كان في بلدة تشيشانج على عمق 7 كيلومترات و42.7 كيلومتر شمالي مقاطعة تايتونج في تايوان.

تحذيرات من حدوث تسونامي

كان مكتب الأرصاد الجوية في جزيرة تايوان، أعلن أنّ زلزالًا بقوة 7.2 درجة، ضرب منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة جنوبي شرق تايوان، وحذَر المكتب من حدوث موجات مدٍ عاتية «تسونامي»، وفقًا ما نقلته وكالة «رويترز».

وأصدر مركز التحذير من تسونامي الأمريكي، بيانًا حذّر فيه من احتمالية حدوث موجات تسونامي خطرة على بعد 300 كيلومتر من مركز الزلزال، على طول سواحل تايوان.