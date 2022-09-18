زلزال بقوة 6.5 درجة يضرب تايوان

ضرب زلزال بقوة 6.5 درجة على مقياس ريختر جنوب شرقي «تايوان»، دون وقوع خسائر في الأرواح.

وقالت وسائل إعلام تايوانية، إن الهزة الأرضية تسببت في تعليق شبكة المترو، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأشارت «سكك حديد تايوان»، إلى تباطؤ مترو الأنفاق في العاصمة «تايبيه»، كما لفتت إلى توقف شبكة مترو الأنفاق في مدينة «كاوشيونج» بشكل مؤقت.

الزلزال على عمق 10 كيلومترات جنوب شرقي تايوان

وأوضحت هيئة «المسح الجيولوجي» الأمريكية، أن الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات جنوب شرقي تايوان، وعلى بعد 96 كيلومترا شرق منطقة «يوجينج».

من جانبه، قال مركز «شبكات الزلازل» الصينية، إن الزلزال ضرب «مقاطعة تايتونج» شرقي تايوان، مشيرا إلى رصد مركز الزلزال عند خط عرض 23.05 درجة شمالا وخط طول 121.21 درجة شرقا على عمق 10 كيلومترات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «شينخوا» الصينية في نشرتها باللغة الإنجليزية.

الزلازل أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي

ورصدت وكالة «الأرصاد الجوية» في تايوان، 18 هزة ارتدادية، مع هزة بلغت قوتها 5.3 درجة ضربت مقاطعة «تايتونج» الساعة 10:35 مساء بالتوقيت المحلي وزلزال قوته 5.5 درجة الساعة 10:45 مساءً بالتوقيت المحلي.

من جانبه، قالت وسائل إعلام محلية، إن الزلازل أدت إلى انقطاع التيار الكهربائي وتسرب المياه في بعض المناطق السكنية.