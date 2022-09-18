تايوان: اقتراح بزيادة الإنفاق الدفاعي للتزود بطائرات مقاتلة حديثة

كشف وزارة «الدفاع التايوانية»، عن اقتراح بزيادة الإنفاق الدفاعي ليشمل التزود بطائرات مقاتلة حديثة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وأمس السبت، أعلنت «تاييبه»، رصد نشاط طائرات صينية متطورة في محيطها، للمرة الأولى، وأشارت وزارة الدفاع التايوانية، إلى رصد 20 طائرة و5 سفن صينية حول الجزيرة مع مواصلة بكين لأنشطتها العسكرية قرب تايوان.

«سي آي أيه»:«بينج» مهتم بتايوان وفق تقييم مجتمع الاستخبارات

وفي وقت سابق، قال نائب مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية «سي آي أيه»، ديفيد كوهين، أمس الأول الجمعة، إن الرئيس، «شي جين بينج»، أبلغ الجيش الصيني، بأنه يريد أن يكون لدى «بكين» القدرة على السيطرة على تايوان بالقوة بحلول 2027، وفقا لما ذكرته شبكة «سي إن إن» الإخبارية الأمريكية.

مؤتمر استخباراتي بولاية ماريلاند

وأضاف كوهين، في مؤتمر استخباراتي بولاية ماريلاند، يوم الجمعة، أن «سي آي أيه»، لا تعتقد حاليا أن الصين اتخذت قرارا سواء بالمضي قدما أم لا بهذا الشأن، موضحا أن تقييم مجتمع الاستخبارات لا يزال هو أن «بينج» مهتم بتايوان وبالسيطرة عليها من خلال وسائل غير عسكرية.

بدورها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية، «ماو مين»، إن «بكين»، تعارض كل أشكال الاتصالات الرسمية مع تايوان من الخارج، داعية التشيك إلى مراعاة مبدأ «الصين الواحدة».

بكين: زيارة وفد تشيكي إلى «تايبيه» دعما صارخا للقوات الداعية لاستقلال تايوان

وأوضحت سفارة «بكين» في «براج»، أن زيارة وفد التشيك برئاسة الرئيس السابق لأكاديمية العلوم، السناتور ييرجي دراجوش، برفقة 14 شخصا، المقررة، اليوم الأحد، والتي تستمر 6 أيام إلى تايوان تنتهك سيادة ووحدة أراضي الصين، مضيفة في بيان على موقعها الرسمي، إن الزيارة دعما صارخا للقوات الانفصالية التي تدعو لاستقلال تايوان.

وأشارت السفارة الصينية، إلى أن الزيارة تقوض القاعدة السياسة للعلاقات الثنائية بين «بكين» و«براج»، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.