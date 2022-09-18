آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا.. موسكو تطلب متطوعين جدد مقابل 3 آلاف دولار

يبحث الكثير من المواطنين عن آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا، والتي تشهد تطوراتٍ متسارعةٍ، إذ أعلنت وزارة الدفاع الروسية، قصف 180 هدفًا أوكرانيًا بما في ذلك مركز القيادة، والتحكم بميكولايف، فيها أثناء تصديها لهجومٍ أوكراني على ميكولايف.

وعن آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا، وردت تقارير عن قيام روسيا بتجنيد متطوعين جدد للحرب في أوكرانيا، كما أنّ موسكو ستدفع 3 آلاف دولار شهريًا لكل متطوعٍ للحرب في أوكرانيا، بعد الخسائر التي لحقت القوات الروسية الشهر الجاري، شرقي أوكرانيا.

آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا

وقال حاكم منطقة خاركيف أوليه سينيهوبوف، إنّ 4 مسعفين لقوا مصرعهم وأصيب مريضان بعد أن أطلقت القوات الروسية النار على مستشفى للأمراض النفسية في قرية ستريليشيا، موضحًا أن المنشأة كانت في طور الإخلاء، وأنّ الطاقم الطبي ينقل المرضى من المستشفى تحت نيران كثيفة.

وأضاف على منصّة «تليجرام»، خلال عملية الإخلاء، إن الروس يقصفون المستشفى بكثافة، وتوفي 4 من العاملين في المجال الطبي، وأصيب مريضان وفقًا للبيانات الأولية، بحسب ما نشرته صحيفة «الجارديان» البريطانية بشأن آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا.

في المقابل، دعت الرئاسة التشيكية للاتحاد الأوروبي إلى إنشاء محكمة دولية خاصة بجرائم الحرب، إثر العثور على مئات الجثث بمقابر جماعية قرب مدينة إيزيوم، في شرق أوكرانيا بعد استعادتها من القوات الروسية.

واستعادت أوكرانيا إيزيوم ضمن عدة مدن أوكرانية استولت عليها روسيا منذ الحرب، وزار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكس، المدينة الأسبوع الماضي، قائلا: «الوضع صادم».

الاتحاد الأوروبي يدعو لإنشاء محكمة دولية خاصة بجرائم الحرب

ونجحت أوكرانيا في استعادة نحو 6 آلاف كيلو متر من الأراضي الأوكرانية، خلال سبتمبر الجاري، والتي استولت عليها روسيا منذ بداية الحرب

وكتب وزير الخارجية التشيكي يان ليبافسكي، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي، على موقع «تويتر»: «في القرن الحادي والعشرين، لا يمكن تصور اعتداءات شنيعة كهذه على السكان المدنيين».

وبدأت الحرب الروسية على أوكرانيا، قبل 7 أشهر وتحديدًا في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، فيما فرض عدد من الدول الغربية عقوبات على روسيا بسبب الحرب على أوكرانيا.