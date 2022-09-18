مقرر مساعد «قضايا الأسرة» بالحوار الوطني: تغيير الثقافة العامة أولويتنا

قالت الدكتور ريهام الشبراوي، مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، إنّ أبرز التحديات التي تواجه اللجنة خلال الفترة الحالية، يتمثل في تغيير ثقافة الأسرة المصرية بوجه عام، وتعزيز دور المرأة بإعتبارها نصف المجتمع.

الحوار الوطني

وأوضحت الشبراوي لـ«الوطن»، أنّ أزمة كورونا أظهرت الكثير من المشكلات الأسرية، حيث أجبرت الظروف الكثيرين على الجلوس في المنزل رغما عنهم بسبب إجراءات حظر التجوال، ما يتطلب تهيئة أجواء نفسية تدعم التماسك بين أفراد المجتمع.

وأضافت مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، أنّ التطور التكنولوجي الذي طرأ على العالم خلال السنوات الأخيرة، كان له تأثير كبير على سلوكيات كل فرد داخل المجتمع خاصة فئة الشباب، الذين أصبحت صفحات التواصل الاجتماعي ومتابعة المشاهير جزءا من حياتهم اليومية.

لجنة قضايا الأسرة

وشددت الشبراوي، على أهمية وضع حدود للعنف الأسري الذي انتشر مؤخرا، ووضع ضوابط وتشريعات للحد منه، وذلك في إطار تهيئة مناخ أسري سليم خالٍ من أي تفككات أو نزاعات أسرية، مشيرة إلى أهمية التوافق خلال جلسات الحوار على القوانين والتشريعات المتعلقة بالأسرة بشكل عام، والمرأة بشكل خاص، وذلك بمشاركة الأزهر والكنيسة.

واختتمت مقرر مساعد لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، حديثها، مؤكدة تفاؤلها بجلسات الحوار الوطني، وأنّها ستأتي بنتائج مثمرة للمجتمع المصري بجميع طوائفه.