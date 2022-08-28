حقوق كفلها القانون للطفل في التعديلات الجديدة.. منها عدم التمييز

شهدت الحقبة البرلمانية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي تعديلات العديد من التشريعات التي تتماشى مع إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والمشروع القومي حياة كريمة، حيث تم تعديل مجموعة من القوانين، وهناك مجموعة أخرى تنتظر الحسم من البرلمان، ومن التشريعات التي تم تعديلها قانون الطفل رقم 12 لسنة 1996، حيث شهد مجموعة من التعديلات الجديدة في 27 ديسمبر عام 2021، وذلك لتوفير مزيد من الحقوق التي يحتاجها الطفل، لتوفير حياة كريمة للأطفال.

حقوق الطفل في القانون الجديد

وأوضح الدكتور مصطى السعداوي، أستاذ القانون بجامعة المنيا، أن التعديلات الجديدة على قانون الطفل شهدت طفرة في الحقوق التي منحها القانون للأطفال، حيث نص القانون على حق الطفل فى الحياة والبقاء والنمو فى كنف أسرة متماسكة ومتضامنة، كما نص على حقه في التمتع بمختلف التدابير الوقائية، وحمايته من كافة أشكال العنف أو الضرر أو الإساءة البدنية أو المعنوية أو الجنسية أو الإهمال أو التقصير أو غير ذلك من أشكال إساءة المعاملة والاستغلال.

حق الطفل في المساواة وعدم التمييز

وأضاف مصطفى السعداوي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن التعديلات الجديدة على قانون الطفل وفرت الحماية من أي نوع من أنواع التمييز بين الأطفال، سواء بسبب محل الميلاد أو الوالدين، أو الجنس أو الدين أو العنصر، أوالإعاقة، أو أي وضع آخر، كما كفل القانون أيضاً تأمين المساواة الفعلية بينهم فى الانتفاع بكافة الحقوق.

حق الطفل في تكوين آرائه الخاصة

وأشار «السعداوي»، إلى أن التعديلات الجديدة على قانون الطفل نصت على حق الطفل القادر على تكوين آرائه الخاصة فى الحصول على المعلومات التى تمكنه من تكوين هذه الآراء وفى التعبير عنها، والاستماع إلى رأيه فى جميع المسائل المتعلقة به، حتى في الإجراءات القضائية والإدارية، وذلك وفق الإجراءات التى حددها القانون، وتكون لحماية الطفل ومصالحه الفضلى الأولوية فى جميع القرارات والإجراءات المتعلقة بالطفولة أيا كانت الجهة التي تصدرها أو تباشرها.