الحكومة تنفي طرح منتجات «أهلا مدارس» بأسعار السوق: التخفيضات تصل لـ50%

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن طرح السلع والمنتجات بمعارض «أهلا مدارس» بنفس أسعار بيعها في الأسواق دون تخفيضات، موضحا أنّه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء جملة وتفصيلا.

سلع أهلا مدارس بتخفيضات تصل لـ50%

وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بحسب بيان عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّه لا صحة لطرح السلع والمنتجات بمعارض أهلا مدارس، بنفس أسعار بيعها في الأسواق دون تخفيضات، مُشددةً على أنّ المعارض تطرح منتجاتها كافة من المستلزمات والأدوات المدرسية والزي المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة، بتخفيضات تتراوح من 30% إلى 50% مقارنة بمثيلاتها في الأسواق الأخرى.

وأشارت وزارة التموين والتجارة الداخلية، إلى أنّ المعرض يطرح مستلزمات ومنتجات مطابقة للمواصفات القياسية وذات جودة عالية، لتخفيف العبء على الأسر وتوفير احتياجات الطلاب بأسعار مناسبة في مختلف محافظات الجمهورية.

وفي سياق متصل، تستمر فروع معارض أهلا مدارس بمختلف محافظات الجمهورية، في العمل حتى نهاية الشهر الحالي، لطرح المستلزمات والأدوات المدرسية والزى المدرسي للطلاب بمراحل التعليم المختلفة بأسعار مخفضة، مع التركيز على المنتج المصري بهدف تعميق الصناعات المحلية، وذلك بعد انتهاء فترة عمل المعرض الرئيسي بالقاهرة.

142 معرضا رئيسيا لـ أهلا مدارس

ويستمر العمل حاليا في 142 معرضا رئيسيا وفرعيا بالمحافظات على مستوى الجمهورية، إضافة إلى 33 شادرا، مع استمرار مشاركة 500 ‏مكتبة في تخصيص أماكن داخلها كفروع معرض أهلا مدارس وطرح المستلزمات بنفس قيمة تخفيضات المعرض من كراسات وكشاكيل وأقلام وكافة المستلزمات المدرسية، إلى جانب استمرار إطلاق قوافل متحركة في الميادين العامة والمناطق التي لا يتواجد فيها فروع لمعرض أهلا مدارس أو مكتبات مدرسية.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، بتحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين، وحال وجود أي شكاوى تتعلق بنقص السلع التموينية الأساسية في المحافظات، يُرجى الإبلاغ عنها من خلال الخط الساخن لجهاز حماية المستهلك 19588، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).