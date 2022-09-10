إقبال كثيف على «معرض أهلاً مدارس» بالمحافظات.. جودة وخصومات مناسبة

«معرض أهلا مدارس».. على مدار 10 أيام حقق نجاحات باهرة خدمت الأسر المصرية في توفير كل ما يحتاجه الطلاب من مستلزمات مدرسية بالتزامن مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد وبنسب خصم مرتفعة، حيث شهد إقبالاً ملحوظاً من قبل الأسر المصرية لأكثر من سبب رئيسي كشف عنه أحمد أبوالفضل، مدير عام الإدارة العامة وشؤون الرقابة على المعاملات التجارية، أبرزها جودة المنتجات المعروضة ووجود نسب خصم كبيرة عليها، مؤكدًا أن مزايا المعرض من النواحي المعنوية هي عودة الترابط الأسري مرة أخرى: «تلاقي الأب والأم والأبن جايين يشتروا الحاجات».

خصومات من 50% إلى 60% على المستلزمات المدرسية

قدم العارضون بالمعرض نسب خصم كبيرة، وضح تفاصيلها «أبوالفضل» في حديثه لـ«الوطن»: «نسبة الخصم على المستلزمات المدرسية لا تقل عن 20% ومعظم العارضين عاملين خصم 30%، وبعضهم عامل خصم من 50% إلى 60% لكن النسبة الأغلب في الخصم هي 30% إلى 40%».

وأبرز ما يميز معرض «أهلاً مدارس»، بحسب أحمد أبوالفضل، وجود جميع المستلزمات المدرسية التي يحتاجها الطالب في المدرسة بالتزامن مع الاستعدادات الخاصة بالعام الدراسي الجديد، مؤكداً أن المعرض عرض أجهزة كومبيوتر ولاب توب وزي مدرسي، فضلاً عن تخصيص قسم بصريات للكشف على نظر الطلاب مجاناً كما أن المعرض اشتمل أيضاً على المواد الغذائية التي تحتاجها الأسر خلال فترة الاستعداد للدراسة.

التقسيط لمدة 12 شهر بدون فوائد

يرى أحمد أبوالفضل، أن المعرض ينفرد هذا العام بـ3 مزايا جديدة، الأولى هي مشاركة ذوي الاحتياجات الخاصة بأعمالهم الفنية وإبداعاتهم وهم أبطال رياضيون جمعوا بين الفن والرياضة، والثانية هي وجود تعاون وثيق مع البنك المركزي الذي سمح لـ 6 بنوك بالمشاركة في المعرض بماكينات الصرف الآلي والتي تسمح بالتقسيط لمدة 12 شهر بدون فوائد لعملائها، أما عن الميزة الثالثة فهي وجود احدى الشركات المالية التي قدمت فرص للمواطنين للتقسيط لمدة 12 شهر بدون أي فوائد.

المعرض الرئيسي بالقاهرة تم إقامته على مساحة 6000 متر، يشمل طابقين الأرضي مخصص لبيع الأدوات المكتبية والشنط، ويشمل الدور العلوي المواد الغذائية والملابس والمصنوعات الجلدية، وكل المنتجات بجودة عالية، بحسب ما أكده مدير عام الإدارة العامة وشؤون الرقابة على المعاملات التجارية.

«مينا»: 20% ارتفاع في المبيعات عن العام الماضي

اتفق مينا مدحت، مدير المبيعات بإحدى الشركات العارضة بالمعرض، مع ما أكده أحمد أبوالفضل، في ارتفاع نسبة الإقبال على المعرض هذا العام مقارنة بالعام الماضي، مفسرًا ذلك بجودة تنظيم معرض أهلاً مدارس، مؤكداً أن الدولة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية بذلت جهودًا كبيرة لخروج المعرض على أفضل وجه.

يرى «مينا» في حديثه لـ«الوطن»، أن نسبة المبيعات ارتفعت عن العام الماضي بنسبة 20%، مؤكداً أن السبب الرئيسي في ذلك تنيظم المعرض وجودة المنتجات التي قدمتها الشركة بجانب الخصومات التي وفرتها حيث بلغت 20%.

ثقافة المعارض بدأت تترسخ لدى أولياء الأمور، ويرى مدير المبيعات أن ولي الأمر بدأ يهتم باقتناء كل مستلزمات الأطفال المدرسية من كراسات وكشاكيل وأقلام وزي مدرسي من المعارض نظراً لجودة المنتجات والبعد عن الأسعار الباهظة في المكتبات الخارجية.