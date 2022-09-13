الحكومة تنفي تفويض النقابات المهنية لمعادلة شهادات خريجي الجامعات بالداخل والخارج

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، ما تداولته بعض المواقع الإخبارية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن تفويض النقابات المهنية بمُعادلة شهادات خريجي الجامعات بالداخل والخارج، مؤكدا أنّه تواصل مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، التي نفت بدورها ما تردد جملة وتفصيلا.

وأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، في بيان عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أنّه لا صحة لتفويض النقابات المهنية بمُعادلة شهادات خريجي الجامعات بالداخل والخارج، ولم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن.

«الأعلى للجامعات» الوحيد المنوط به قانونا معادلة الشهادات

وشددت الوزارة، على أنّ المجلس الأعلى للجامعات هو الجهة الوحيدة المنوط بها قانونا، معادلة الشهادات التي يحصل عليها خريجو الجامعات في الداخل والخارج، وفق القواعد المقررة، ولا توجد أي جهة أخرى منوط بها قانونًا حق إصدار معادلات لشهادات خريجي الجامعات داخل مصر وخارجها، إلى جانب إعلان المجلس الأعلى للجامعات أسماء الجامعات الأجنبية التي لا يتم معادلة شهاداتها الجامعية عبر موقعه الإلكتروني.

«التعليم العالي» تحذّر من الانسياق وراء الشائعات

وناشدت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الطلاب وأولياء الأمور، عدم الانسياق وراء تلك الشائعات، مع ضرورة الرجوع للمنصات الرسمية للوزارة لطرح أي استفسارات تخص مؤسسات التعليم العالي المُعتمدة.

وفي سياق متصل، تعد الجامعات الخاصة والأهلية العاملة في مصر، مؤسسات تعليمية مُعتمدة وصادر لها قرارات جمهورية بإنشائها، وكذلك قرارات وزارية ببدء الدراسة، ويُمثل وزارة التعليم العالي بها، مستشارون دائمون للمُتابعة والتقييم، كما تعد الشهادات الصادرة عنها معادلة من المجلس الأعلى الجامعات.

وناشد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، جميع وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، تحري الدقة والموضوعية ‏في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية، للتأكد قبل نشر ‏معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة البلبلة بين طلاب الجامعات، وحال وجود أي استفسارات أو شكاوى يرجى الرجوع للموقع الرسمي للوزارة (portal.mohesr.gov.eg)، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام واتساب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني (rumors@idsc.net.eg).