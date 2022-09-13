الغرف التجارية: «أهلاً مدارس» يعرض المستلزمات بتخفيضات 30%

تواصل معارض «أهلاً مدارس» في محافظات الجمهورية، تقديم تخفيضاتٍ على أسعار المستلزمات المدرسية والمكتبية قبيل أيام من انطلاق العام الدراسي الجديد 2022-2023، وسط إقبال واسع من الأسر المصرية.

تخفيضات تصل إلى 30%

وقالت الغرف التجارية، لـ«الوطن» إنّ التخفيضات المقدمة على السلع تصل إلى 30%، وأن هناك 5 قطاعات مشاركة للمستلزمات المدرسية وهي «الأدوات المكتبية، والأحذية والجلود، والملابس، والكمبيوتر، والمواد الغذائية».

وبحسب محمد حسن، وكيل شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بالغرفة التجارية بالقاهرة، فإن التخفيضات المقدمة تتراوح بين 15 إلى 30%، كما أن المعرض يساهم في التخفيف عن المواطنين في ظل موجة ارتفاع الأسعار، ما يجعل تلك النسبة تحدي كبير وجهد تم بذله من قبل القائمين على المعرض.

وأضاف «حسن»، أنَّ المعرض المقام في محافظات مصر برعاية رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وبالتعاون مع وزارة التموين والغرف التجارية يضم 5 قطاعات هي: «الأدوات المكتبية، والأحذية والجلود، والملابس، والكمبيوتر، والمواد الغذائية».

معارض متنقلة في الميادين العامة

ولفت وكيل شعبة الأدوات المكتبية ولعب الأطفال بالغرفة التجارية بالقاهرة، الانتباه إلى وجود معارض متنقلة عبر سيارات داخل الميادين العامة، بهدف الوصول إلى المواطنين من أولياء أمور طلاب المدارس، الراغبين في شراء كل ما يلزمهم من المستلزمات المكتبية والمدرسية.

وفي جولة لـ«الوطن» بمعرض «أهلاً مدارس»، جاء متوسط أسعار المستلزمات المدرسية كالتالي: «سعر الشنط الشعبية 75 جنيهًا، شنط الحضانة من 95 إلى 150 جنيهًا، وابتدائي من 175 إلى 200 جنيه، زمزمية صناعة مصرية من 15 إلى 25 جنيهًا، و25 إلى 50 جنيهًا لـ اللانش بوكس، وكشكول سلك 7 جنيهات، كراسة بـ 3 جنيه، وقلم جاف بـ 1.25 جنيه، حسب المنشأ، والرصاص بـ 75 قرش إلى جنيه تقريباً».