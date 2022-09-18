«التموين»: سعر الأرز في المجمعات الاستهلاكية 14.75 جنيه دون بطاقة

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في ضخ الألاف من كميات الأرز المعبأ في فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة للوزارة، والبالغ عددها 1300 مجمع استهلاكي على مستوى الجمهورية، بسعر مخفض عن السوق المحلية.

سعر كيلو الأرز في المجمعات الاستهلاكية

وبلغ سعر كيلو الأرز المعبأ، في فروع المجمعات الاستهلاكية عند 14.75 جنيه كسعر حر لأي مواطن للشراء دون بطاقة التموين، فضلًا عن توافر الأرز التمويني أيضا في المجمعات لصرف المقررات التموينية لأصحاب البطاقات، إذ يبلغ سعر كيلو الأرز التمويني المعبأ 10.50 جنيه على البطاقة، والذي تحدد وزارة التموين حصة البطاقة منه بعدد كيسي أرز شهريًا ضمن حصة السلع التموينية لكل بطاقة، يبلغ عدد أفرادها 4 أفراد فأكثر، وكيس واحد شهريًا للبطاقة التي يبلغ عدد أفرادها 3 أفراد فأقل.

من جانبه، قال محمد كمال مدير مجمع عرابي الاستهلاكي، إنّ المواطن يستطيع شراء الكميات التي يحتاجها كإستهلاك يومي له، موضحًا لـ«الوطن» أنّ شراء الأرز من المجمعات عليه إقبال من المواطنين بسبب انخفاض سعره عن السوق المحلية.

وشدد على التصدي لمحاولات البعض شراء كميات طائلة من المجمعات بغرض التجارة، قائلا: «المجمعات الاستهلاكية مفتوحة أمام أي مواطن لشراء الاستهلاك اليومي، وليست للتجار».

سعر كيلو الأرز السائب

وأصدر مجلس الوزراء، بيانا بتحديد سعر كيلو الأرز الأبيض السائب والمعبأ، بعد ظهور زيادات غير مبررة في السوق المحلية بأسعار الأرز، الأمر الذي أحدث عبئًا على المواطن المصري كمستهلكٍ، طبقا لبيان مجلس الوزراء، إذ جاءت الأسعار كالتالي:

- الأرز الأبيض غير المعبأ «السائب» لا يزيد على 12 جنيها.

- الأرز الأبيض المعبأ لا يزيد على 15 جنيها.