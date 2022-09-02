«بشرة خير».. تراجع أسعار الأرز والزيت والأعلاف على مدار الأشهر الباقية من العام

كشف تقرير صادر عن منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، الفاو FAO، عن تراجع مؤشر أسعار الغذاء بنسبة 8.6%، ما يعد الانخفاض الشهري الرابع على التوالي.

«الفاو»: أسعار الغذاء ستعاود الانخفاض إلى مستويات ما قبل الحرب الروسية

وتابع التقرير، أنَّ التوقعات بشأن أسعار الغذاء العالمية تشير إلى عودة مستوياتها إلى ما قبل الأزمة الروسية الأوكرانية، مستندة في ذلك إلى وصولها مؤخراً إلى أدنى مستوى لها منذ يناير 2022.

فيما أوضح أنَّ المستويات الحالية لـ سعر الغذاء لا تزال أعلى من نظيرتها خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة 13.1%، ليتوقع التقرير استمرار الانخفاض خلال الأشهر القليلة الباقية من 2022 مقتربة من مستويات 2021.

أسعار الزيوت النباتية تفقد 19.2%

سجل مؤشر أسعار الزيوت النباتية انخفاضا بنسبة 19.2%، ليصل إلى أقل مستوياته منذ 10 أشهر، على خلفية تراجع سعر زيت النخيل في ظل وفرة المعروض والمتاح للتصدير من إندونيسيا، وفول الصويا، وبذور اللفت بسبب تباطؤ الطلب.

سعر القمح ينخفض 14.5% عالميا

كما توقعت الفاو في تقريرها، زيادة وفرة سلاسل الإمداد من المحاصيل الجديدة، ليتراجع مؤشر أسعار الحبوب بنسبة 11.5%، مدفوعا بانخفاض سعر القمح بنسبة 14.5% على خلفية الاتفاق بين أوكرانيا وروسيا بشأن تحرير حركة التصدير من الموانئ الرئيسية للبحر الأسود والوفرة الموسمية من المحصول الجديد.

أسعار الذرة

كما تراجعت أسعار الذرة بنسبة 10.7% بسبب اتفاق البحر الأسود، وزيادة الكميات المتاحة خلال الموسم في الأرجنتين والبرازيل أيضاً، ما ساهم في تخفيف حدة الأسعار.

سعر الأرز

وبالنسبة للأرز، كشف التقرير العالمي انخفاض مستوى أسعار الأرز للمرة الأولى منذ بداية العام الحالي.

أسعار السكر

كما سجل مؤشر أسعار السكر تراجعاً بنسبة 3.8%، مدفوعا بانخفاض سعر الإيثانول وبالتالي إنتاج السكر بكميات فاقت التوقعات.

أسعار منتجات الألبان تتراجع 2.5%

وتراجع مؤشر أسعار منتجات الألبان بنسبة 2.5% مع الهبوط الأكبر لأسعار اللبن المجفف الخالي من الدسم تليها أسعار الزبدة واللبن الكامل الدسم.

كما انخفض مؤشر أسعار اللحوم بنسبة 0.5% بسبب تراجع الطلب على استيراد لحوم الأبقار والأغنام وزيادة توافر الكميات المخصصة للتصدير.