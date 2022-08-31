شعبة الأرز: تحديد سعر للكيلو يمنع الزيادة غير المبررة ويحد من جشع التجار

أعلن مجلس الوزراء منذ وقت قليل عن موافقته على تحديد سعر الأرز الأبيض، طبقًا لحكم المادة 10 من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إذ ينص على أنه «يجوز بقرار من مجلس الوزراء تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية محددة، وذلك بعد أخذ رأي جهاز حماية المنافسة».

وقال رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة الحبوب في الاتحاد العام للصناعات، إن هذا القرار جاء في مصلحة المواطن المستهلك للأرز وكذلك المزارع والمصانع والمضارب المنتجة له، مؤكدا أن الجميع كان في انتظار هذا القرار خلال الفترة الماضية التي شهدت ارتفاعًا غير مبرر في أسعار الأرز.

قرار يوفر سعرا عادلا للمستهلك والمزارع

وأضاف «شحاتة» في تصريحات، أن هذا القرار سيوفر سعرًا عادلًا وجيدًا للمستهلك والمزارع، ويعمل على تحجيم الأسعار في السوق المحلية ويحد من جشع التجار الذي قد يجعل البعض منهم يرفعون أسعار الأرز بشكل مبالغ فيه لتحقيق هامش ربحي كبير على حساب المستهلكين.

وأشار، إلى أن مثل هذا القرار سيقلل من اتجاه التجار لتخزين الأرز لتعطيش الأسواق وبيعة بأسعار مرتفعة؛ مما سيأتي في مصلحة المواطن في المقام الأول.