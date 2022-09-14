محافظ الشرقية: توريد 10 أطنان من الأرز.. وسنتعامل مع المخالفين بكل حزم

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بدء موسم توريد الأرز في نطاق دائرة المحافظة، تنفيذًا لقرارات الدولة في هذا الشأن، وذلك من خلال 25 موقعًا لاستقبال المحصول في «شركة مضارب الشرقية - البنك الزراعي المصري - المصرية القابضة الصوامع والتخزين»، مشيرًا إلى أن مساحة الأرز المزروعة هذا العام بلغت 22692 فدانًا، وما تم توريده حتى الآن بلغ 10 أطنان و483 كيلو جرامًا من الأرز.

وأكد المحافظ أهمية محصول الأرز، والذي يعتبر من أهم المحاصيل الاستراتيجية بالمحافظة لأهميته الغذائية، وما يحققه من عائد اقتصادي، كما تُعد محافظة الشرقية من المحافظات الرائدة فىي زراعته، كونه العصب الرئيس لقوت الشعب.

حظر تصدير الأرز للخارج

وشدد محافظ الشرقية على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتخزين محصول الأرز وتطبيق العقوبات على المخالفين بكل حزم، طبقًا للقرار الوزاري رقم 109 لسنه 2022 م بشأن تنظيم التداول والتعامل مع محصول الأرز الشعير خلال الموسم، وكذلك حظر تصدير الأرز للخارج.

درجة نقاوة لا تقل عن 94%

وشدد المحافظ على مراعاة الضوابط اللازمة للتعامل مع محصول الأرز، والتي تشمل أن تكون حبة الأرز ممتلئة تامة النضج والجفاف، بدرجة نقاوة لا تقل عن 94% وبنسبة رطوبة لا تزيد عن 14%، وأن يكون الأرز خالٍ من الشوائب كالرمل والحصى والتراب والدنيبة والحبوب الغريبة، وكذلك الحبوب الفارغة تمامًا والضامرة والعفنة والمصابة بالحشرات والحبة الحمراء والمقشورة، وكذلك خلو المواقع التخزينية المعدة لاستلام وتخزين الأرز الشعير من أي محاصيل أخرى وتنظيفها وتخزينها، والتأكد من خلوها من أي إصابات حشرية.

وشدد المحافظ على أهمية التزام الجهات المسوقة للأرز بتخزينه طبقاً لقواعد التخزين السليمة بالسعات التخزينية المحددة والتي تمثل 80% من المساحة الصالحة للتخزين، وكذلك فتح المواقع التخزينية المعدة لاستقبال الأرز الشعير أمام جميع الموردين والمزارعين، وعدم التوقف عن الاستلام أثناء موسم التوريد وعدم تحميل أو تحصيل أي مبالغ منهم نظير التوريد.

بدء توريد الأرز

يذكر أن بداية موسم توريد الأرز الشعير بدأ مطلع الشهر الجاري وينتهي عند إكتمال الكمية المستهدف تسويقها.