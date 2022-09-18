رئيس «شباب المهندسين»: المشاركة الجادة والفعالة في الحوار الوطني ضرورة

عقدت لجنة الشباب، برئاسة المهندس أحمد صبري، الأمين العام المساعد لنقابة المهندسين، اجتماعًا، ناقشت خلاله عدة مقترحات، قدَّمها مسئولو الملفات المنبثقة من اللجنة، وشدد صبري، خلال كلمته، على ضرورة المشاركة الفعالة الجادة في الحوار الوطني، مشيرًا إلى أهمية أن تكون طموحات وتطلعات شباب المهندسين على طاولة الحوار الوطني.

الحوار الوطني

وتابع صبري، بحسب بيان نقابة المهندسين اليوم، أن الشباب سواعد مصر، وشباب المهندسين هم قاطرة التنمية والتطور العمراني، وعصب تقدم ونهضة مصر، مشيرا إلى أن الاجتماع الأول للجنة، استعرض عدة ملفات مهمة جرى الاتفاق على العمل عليها، وبناءً عليه تم تقسيم أعضاء اللجنة إلى مجموعات لتعمل كل مجموعة على تحقيق أحد الأهداف التي تسعى لجنة الشباب لتحقيقها.

نقابة المهندسين

كما أشار رئيس لجنة الشباب بنقابة المهندسين، إلى ضرورة أن يكون الجهد المبذول من أعضاء اللجنة جهدًا منظَّمًا للخروج بنتائج سريعة، تسهم في تحقيق الأهداف المرجوة.

وأضاف أن اللجنة تسعى إلى رفع كفاءة المهندسين الشباب مهنيًّا وتأهيلهم لسوق العمل، من خلال التواصل بين اللجنة وباقي لجان وشُعب النقابة، لافتًا أن هناك شُعبًا ولجانًا تقوم فعليًّا بهذا الدور، حيث تقوم بعقد محاضرات علمية يقدمها متخصصون، وكذلك يتم إتاحة فرص تدريبية لشباب الخريجين، لدعمهم وإعدادهم لسوق العمل.

وقدم ممثلو اللجان المنبثقة مقترحاتهم وأفكارهم، وتم مناقشتها لتحديد الموضوعات القابله للتنفيذ، ثم كرَّمت لجنة الشباب، المهندس محمد الحسيني، رئيس اللجنة وعضو المجلس الأعلى السابق، وقد أثنى المهندس أحمد صبري- رئيس اللجنة، على الجهد المبذول من لجنة الشباب، خلال الفترة الماضية، مشيرًا إلى استكمال الطريق التي بدأته لتحقيق أفضل النتائج لشباب المهندسين.

وأعرب المهندس محمد الحسيني، عن سعادته بهذا التكريم، مؤكدًا على أن رئيس لجنة الشباب الحالي إضافة قوية للجنة، وطاقة لابد من استغلالها.

عقدت اللجنة اجتماعها، برئاسة المهندس أحمد صبري- الأمين العام المساعد لنقابة المهندسين، وبحضور المهندس محمد الواضح، والمهندس حسام الدين فوزي، وكيلي اللجنة، والمهندس مروة حمدي، مقرر مساعد اللجنة.