«على طريقة الفراعنة».. دفن بعض مجوهرات الملكة إليزابيث مع جثمانها

قالت «صحيفة فان جارد»، اليوم الأحد، إن بعضا من مجوهرات الملكة إليزابيث الخاصة ستدفن معها، مشيرة إلى أن الملكة كانت لديها أكثر من 300 قطعة في مجموعتها الخاصة.

دفن الملكة مع بعض مجوهراتها الخاصة

وبحسب الصحيفة، فأنه على الرغم من أن معظم قطع جواهر التاج مخصصة للملك تشارلز الثالث، فمن المحتمل أن يتم دفن الملكة بمجوهرات من مجموعتها الخاصة، لكن أحد خبراء المجوهرات يعتقد أنها ستدفن ببعض قطعها الأكثر تواضعًا.

قالت ليزا ليفينسون، رئيسة الاتصالات في مجلس الماس الطبيعي، إن الملكة يمكن أن تدفن بقطعتين فقط من المجوهرات إما خاتم زفافها الويلزي الذهبي أو أقراط اللؤلؤ الخاصة بها.

الملكة كانت تفضل شراء الملابس المتواضعة وذات الأسعار المعقولة

وقالت بيثان هولت، الخبيرة في الأزياء الملكية: «لطالما كانت الملكة تفضل اللؤلؤ، لذلك سيكون من المنطقي أن تدفن مع البعض منه».

ولفتت «هولت» إلى أن الملكة كانت تولي دائمًا اهتمامًا وثيقًا لملابسها، كما أنها كانت تفضل شراء الملابس المتواضعة وذات الأسعار المعقولة.

وفي حديثه أيضًا عن دفن الملكة إليزابيث الثانية وأسلوبها، قال المعلق الملكي جوش روم إن غالبية مجموعة تاج الملكة سيتم نقلها إلى الملك تشارلز الثالث لكي تستخدمها كاميلا، الملكة القرينة، أو وربما كيت، أميرة ويلز.

وفاة الملكة إليزابيث

وجدير بالذكر أن الملكة إليزابيث توفيت الخميس 8 سبتمبر عن عمر يناهز 96 عامًا، وسيتم دفنها في النهاية مع والديها وشقيقتها ودوق إدنبرة الراحل، زوجها في مثواها الأخير في قلعة وندسور.