وزير الصناعة يلتقي رئيس «حقوق النواب» وأنطونيو لوبيز عضو البرلمان الأوروبي

التقى المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، اليوم، أنطونيو لوبيز إستوريز عضو البرلمان الأوروبي، والنائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، بمقر الوزارة.

التعاون الاقتصادي

ورحب المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، بزيارة انطونيو لوبيز استوريز، مؤكدًا التطلع لمزيد من التعاون الاقتصادي بين مصر ودول الاتحاد الأوروبي، وجلب مزيد من الصناعات، والاستفادة من الخبرات التكنولوجية للعمل بها وتطبيقها في مصر، مشيرا إلى أن الدولة المصرية، على استعداد لتقديم الكثير من التسهيلات لشركائنا من الاتحاد الأوروبي.

فتح أسواق جديدة في القارة الأفريقية

وأوضح الوزير أن السوق المصري لديه العديد من الفرص الاقتصادية، ومصر تعد بوابة لفتح أسواق جديدة في القارة الأفريقية.

وأثنى انطونيو لوبيز، على حديث الوزير، وأشار إلى تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية على المنطقة، كما تنبأ أن دور مصر مهم جدا خلال الفترة المقبلة في عدة مجالات، خاصة مجال الطاقة.