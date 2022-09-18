تطورات الحالة الصحية لـ صلاح فضل رئيس مجمع اللغة العربية: يعود لعمله خلال أيام

كشف الدكتور شحاتة الحو، الباحث بمجمع اللغة العربية، مدير مكتب الدكتور صلاح فضل رئيس مجمع اللغة العربية، تطورات الحالة الصحية للأخير، نافيا تعرضه لأزمة صحية مؤخرا.

صلاح فضل يعود إلى عمله في غضون أيام قليلة

وأضاف «الحو» في تصريحات لـ «الوطن»: «الدكتور صلاح فضل بخير وبصحة جيدة، وكان مؤخرا في زيارة روتينية للمستشفى للخضوع لبعض الفحوصات الطبية التي يجريها دوريا للاطمئنان على صحته، ويذهب إلى المجمع لممارسة مهمام عمله كالمعتاد خلال أيام قليلة».

ونفى «الحو» ما ترد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن تعرض الدكتور صلاح فضل لأزمة صحية مؤخرا ودخوله المستشفى، موضحا أنه مجرد إجراء فحص طبي كالمعتاد لا أكثر.

ويشار إلى أن الدكتور صلاح فضل رئيس مجمع اللغة العربية، أكاديمي وكاتب ومترجم، تولى العديد من المناصب في الجامعات المصرية والأجنبية.

ولد «فضل» عام 1938م، وتخرج في كلية دار العلوم بجامعة القاهرة عام 1962م، وعمل معيدًا بالكلية ذاتها منذ تخرجه حتى عام 1965م، وحصل على الدكتوراه في الآداب من جامعة مدريد عام 1972م، وعمل خلال بعثته مدرسًا للأدب العربي والترجمة بجامعة مدريد منذ عام 1968 وحتى 1972م.

منذ عام 1979، عمل أستاذًا للأدب والنقد بكلية الآداب بجامعة عين شمس، ثم انتُدب مستشارًا ثقافيًا لمصر ومديرًا للمعهد المصري للدراسات الإسلامية في إسبانيا منذ عام 1980 ولمدة 5 سنوات.

مؤلفات صلاح فضل

صدر له عدد من المؤلفات من بينها «تأثير الثقافة الإسلامية في الكوميديا الإلهية لدانتي، ظواهر المسرح الإسباني، وثائق الأزهر.. ما ظهر منها وما بطن، بلاغة الخطاب وعلم النص، لذة التجريب الروائي»

حصل على عدد من الجوائز والتكريمات داخل مصر وخارجها، من بينها جائزة الدولة التقديرية في الآداب من وزارة الثقافة المصرية عام 2000، وجائزة عبدالعزيز سعود البابطين للإبداع 1997.