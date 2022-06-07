اسماء المرشحين لجوائز الدولة وسبب تغيب «صلاح فضل» عن التصويت

انتهت الجلسة الأولى لاجتماع المجلس الأعلى للثقافة، منذ قليل، الذي يعقد اجتماعه الـ 67، برئاسة الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والأمانة الدكتور هشام عزمي الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافة، بمقر المجلس الأعلى للثقافة.

وأعلن الدكتور هشام عزمي، اكتمال النصاب القانوني الاجتماع، الذي شهد حضور كل من الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، والدكتور طارق شوفي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وقيادات وزارة الثقافة، فضلا عن أعضاء المجلس.

ومن بين المتغيبين عن الاجتماع الدكتور صلاح فضل أستاذ الأدب والنقد، ورئيس مجمع اللغة العربية، الذي يترأس لجنة التصويت على جائزة النيل.

وعن سبب تغيبه قال الدكتور صلاح فضل في تصريح لـ«الوطن»: «أمر بوعكة صحية منعتني من حضور اجتماع المجلس الأعلى للثقافة، اليوم»، مشيدا بالأسماء المرشحة للفوز بجائزة النيل 2022، مضيفا: «خلال متابعتي لمراحل التصويت على جائزة النيل هذا العام أستطيع القول وبثقة إن الجائزة التي ستعلن اليوم ستذهب إلى مستحقيها».

آلية اختيار المشرحين لجوائز الدولة

وضمن جوائز الدولة، جائزة النيل وهي أرفع جائزة تقدمها الدولة المصرية، وقيمة كل جائزة من جوائز النيل للمبدعين المصريين، وكذلك جائزة النيل للمبدعين العرب 500.000 ألف جنية وميدالية ذهبية، ولا يجوز تقسيمها وتضم ثلاثة أفرع:

1) جائزة النيل فرع الآداب:

ترشح للفوز بجائزة النيل فرع الآداب كل من الروائي إبراهيم عبدالمجيد، والشاعر فاروق جويدة.

2) جائزة النيل فرع الفنون:

ترشح لجائزة النيل فرع الفنون كل من: المخرج داوود عبد السيد، والمخرج محمد فاضل.

3) جائزة النيل في العلوم الاجتماعية:

ترشح لجائزة النيل في العلوم الاجتماعية كل من: اسم الراحل الدكتور رجائي عطية، الدكتور محمد رياض.

4) جائزة النيل للمبدعين العرب:

ترشح لجائزة النيل للمبدعين العرب كلا من: الدكتور على عبد الله خليفة، والدكتور قيس العزاوي.