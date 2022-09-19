جولييت بينوش عن تعاونها مع جان لوك جودار: لم يكن الأمر سهلا

تحدثت النجمة الفرنسية الشهيرة جولييت بينوش عما وصفته بـ «العملية الصعبة» في العمل مع المخرج الراحل جان لوك جودار في تعاونهما الوحيد لفيلم «Haily Mary» إنتاج عام 1985، خلال مؤتمر تسلمها جائزة «دونوستيا» لإنجاز العمر تقديراً لمسيرتها المهنية، على هامش فعاليات مهرجان سان سيباستيان السينمائي.

وتطرقت جوليت بينوش إلى كواليس عملها مع المخرج الفرنسي الراحل، قائلة: «كانت هناك سلسلة من اختبارات الأداء التي قمت بها معه واستمرت لفترة طويلة، ثم في البروفة الأخيرة، كان علي أن أمشط شعري، وألقي قصيدة حفظتها عن ظهر قلب»، متابعا: «لم يخترني للدور لكنه صنع دورا جديدا لي»، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

جوليت بينوش: جودار لا يشبه أي مخرج آخر.. وكنت أشعر معه بالتناقض

واصلت «بينوش» القول إن «جودار» لم يكن مثل أي مخرج آخر قابلته سابقًا أثناء العمل، وكانوا أشخاصًا دافئين يدعمون فناني الأداء، «ليس مع جان لوك جودار، كان الأمر معه مثل الاستحمام البارد، شعرت فيه بنوع من التناقض والصراع كما لو كان يبحث عن شيء لا يمكنه العثور عليه، وكان علينا أن نكون متاحين له طوال الوقت، أمضيت خمسة أشهر لم تكن علاقة سهلة ولكن في نفس الوقت شعرت بالسعادة».

جوليت بينوش: كان يمنعنا من وضع مساحيق التجميل.. وكنت أكافح لإخفاء انزعاجي

أضافت الممثلة الفرنسية أن إحدى أكثر خصوصيات «جودار» حرجًا هي أنه كان يمنع ممثليه من وضع مساحيق التجميل، مما يعني أن وجهها غالبًا ما يتحول إلى اللون الأحمر أمام الكاميرا لأنها تكافح لإخفاء انزعاجها، «كنت خائفة للغاية وكان علي إخفاء هذا الألم، لم يكن الأمر سهلاً بالنسبة لي، علمت أنني لا أستطيع انتظار أي شيء منه، كان علي أن أكون مستعدة، أخبرني بأشياء ضرورية ، لكن أثناء تصوير الفيلم لم يكن الأمر سهلاً».