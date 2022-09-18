الإسبانية بينيلوبي كروز تبكي خلال تكريمها بمهرجان «سان سيباستيان»

لم تستطيع النجمة الإسبانية بينيلوبي كروز السيطرة على دموعها في أثناء تكريمها في الدورة الحالية من مهرجان سان سيباستيان السينمائي، مساء أمس، بجائزة التصوير السينمائي الوطنية الإسبانية، في حقل أقيم على هامش فعاليات المهرجان في مركز «تاباكاليرا» الثقافي، وسلمها الجائزة وزير الثقافة والرياضة الإسباني، ميكيل إيسيتا.

وتحدثت بينيلوبي كروز عن علاقتها بالسينما في كلمتها خلال الحفل، قائلة «إنه لشرف لي حقًا أن أحصل على هذه الجائزة.. السينما كانت ولا تزال شغفي منذ أن كنت طفلة، منذ أن حلمت في غرفة المعيشة في منزل والديّ بالعوالم لاستكشاف ما وراء حينا، أصبحت شوارع الحي الذي أسكن فيه أحيانًا مواقع لقصص لا تصدق، كنت في طفولتي أتخيل التمثيل، وأعيش الحياة بشكل مكثف لأتمكن من استيعاب العديد من الأرواح من خلال عشرات الشخصيات»، وفقًا لما نشره موقع «فارايتي».

بينيلوبي كروز: رحلتي في الحياة والسينما كانت أكثر إثارة مما كنت أحلم به

أمضت «كروز» جزءًا من خطابها الذي بلغت مدته 6 دقائق تنظر إلى الوراء وتستخلص درسًا واحدًا على الأقل من مسيرة بدأت منذ أكثر من 30 عامًا، «هناك قصيدة جميلة من تأليف كافافيس تقول إنَّه إذا كنت ستسافر إلى إيثاكا، فحاول أن تجعل الرحلة طويلة لأن الوصول ليس هو المهم، الشيء المهم هو المغامرات التي تختبرها على طول الطريق».

وأوضحت: «الحياة والسينما ليست النتيجة، ولكن النتيجة في عيش مغامرة لا تصدق لعيش حياة أخرى، ومعرفة حقائق أخرى، واكتشاف أسرار رائعة لقلب الإنسان، ومشاركتها مع العالم، مغامرة هذه الرحلة الطويلة إلى إيثاكا أكثر إثارة مما كنت أحلم به.. لذلك أنا ممتنة جدا».

من الأوسكار إلى «دونوستيا».. تكريمات بينيلوبي كروز

فازت النجمة الإسبانية بالعديد من الجوائز، من بينها جائزة الأوسكار لأفضل ممثلة مساعدة في فيلم «Vicky, Cristina, Barcelona» للمخرج وودي آلن، وتم ترشيحها لجائزة الأوسكار الأولى لها عن فيلم المخرج بيدرة المودوفار «Volver»، ومرة أخرى عن فيلم «Nine»، وكان ترشيحها الأخير عن فيلم «Parallel Mothers».

ولا تعتبر تلك المرة الأولى التي يتمّ تكريمها فيها في أهم مهرجان في إسبانيا، في عام 2019، حصلت «كروز» على جائزة «دونوستيا» من سان سيباستيان، وهي أعلى تكريم لها لإنجازه الوظيفي.