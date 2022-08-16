عضو لجنة العفو الرئاسي يعلن إخلاء سبيل 25 شخصا غدا

أعلن النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وعضو لجنة العفو الرئاسي، إخلاء سبيل 25 شخصا، غدا الأربعاء.

وكتب الخولي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «غدا صباحًا من المنتظر بإذن الله إخلاء سبيل 25 شخصا من المحبوسين احتياطيًا، كل الشكر والتقدير للنائب العام والنيابة العامة وللأجهزة المعنية».

أسماء المفرج عنهم

وذكر أن الأسماء هي:

1- أحمد محمد خلف محمود

2- محمد شعبان محمود محمد

3- محمد يسري عبدالعظيم سيد

4- بسيوني رمضان محمد علي

5- أمينة شعبان طلبة

6- أدهم حسن حسانين نافع

7- بيتر نشأت نعيم راغب

8- خليل عبدالحميد خليل محمد

9- طارق عزت أمين

10- مؤمن محمد ربيع عبدالفتاح

11- خالد محسن سليمان أيوب

12- شادي شرف الدين عبدالحميد

13- محمود محمد محمود المخزنجي

14- مايسة عبدالفتاح عبدالمجيد

15- عمرو جابر مكاوي مرشد

16- حسام جابر مكاوي مرشد

17- يحيى عبدالتواب عاشور

18- عاشور صالح حسن محمد

19- محمود خليل السيد خليل

20- أحمد عزت أحمد حسانين إبراهيم

21- أيمن علي السيد علي

22- محمد مجدي شكري عجمي

23- حسام الدين عيد محمد

24- سيد محمد عبداللاه محمد

25- عبدالرحمن عوض عبدالسلام