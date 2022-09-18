متحدث «الري»: التغيرات المناخية بمصر واضحة في ارتفاع منسوب البحر

قال المهندس محمد غانم، المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري إن مبادرة تكيف قطاع المياه مع التغيرات المناخية تعد أحد الفاعليات المهمة الخاصة بقطاع المياه التي يجرى عقدها وتنظيمها خلال مؤتمر المناخ المقبل، موضحا أن هذه المبادرة تؤكد على وجود علاقة كبيرة بين قطاع المياه والتغيرات المناخية، خصوصا وأننا نشهد تغيرات مناخية واضحة على مستوى العالم، في عدد كبير من دول العالم، وجفاف عدد من الأنهار في أوروبا والصين، وظهور الصقيع في البرازيل، وأمطار في المملكة العربية السعودية.

التغيرات المناخية أصبحت أمرا واقعا

وأضاف خلال مداخلة هاتفية على شاشة «dmc» أن التغيرات المناخية في مصر واضحة في السيول التي أصبحت أكثر تطرفا، وارتفاع منسوب البحر التي أثرت على السواحل والتأثر غير المتوقع على منابع النيل، وبالتالي التغيرات المناخية أصبحت أمرا واقعا، ما دفع مصر للتعاون مع الشركاء الدوليين والإعداد لإطلاق مبادرة دولية معنية بقضايا المياه وعلاقتها بالتغيرات المناخية.

«تكيف قطاع المياه مع التغيرات المناخية» مبادرة دولية

وشرح المتحدث الرسمي لوزارة الموارد المائية والري أن مبادرة تكيف قطاع المياه مع التغيرات المناخية مبادرة دولية من خلالها يجرى التركيز على الدول الأفريقية والدول النامية باعتبارها الأكثر تأثرا بالتغيرات المناخية، خصوصا وأن البنية التحتية لا تساعدها على التكيف مع التغيرات المناخية.