«حلي أسوان».. مشروع شبابي لتدريب الفتيات على تشكيل الخرز بتصميمات عصرية

نفذت مؤسسة عزة فهمي لتنمية الصناعات الحرفية اليدوية، في محافظة أسوان، اليوم، إجراءات تخريج الدفعة الأولى من المتدربات بمشروع «حُلي أسوان»، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم ورعاية الحرف والصناعات اليدوية واستثمار الموارد البيئية المتاحة وتأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل.

وقال يزيد الوقفى مدير مشروع حُلي أسوان، خلال تصريحات صحفية، أن مشروع إحياء الحرف اليدوية بأسوان «حُلي أسوان» يعد أحد مشروعات مؤسسة عزة فهمي لتنمية الصناعات الحرفية اليدوية، وينفذ بتمويل مشترك من مؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية وبنك الإسكندرية، وتعتبر مؤسسة الجسر المصري للإعلام والتنمية هي الشريك المحُلي المنفذ لأنشطة المشروع على أرض محافظة أسوان.

ترسيخ ثقافة العمل الحر

أضاف أن هذا المشروع ينفذ في إطار جهود المؤسسات الشريكة من أجل ترسيخ ثقافة العمل الحر لدى الشباب وتغيير الفكر النمطي والموروثات الثقافية غير الملائمة للمتغيرات الاقتصادية، ولمواكبة جهود الحكومة المصرية لتوفير فرص عمل للشباب في محافظات الصعيد.

التدريب على صناعة الحُلي

أوضح أن المشروع جهز الورش اللازمة للتدريب على صناعة الحُلي، وجرى تنفيذ البرنامج التدريبي على صناعة الحُلي لمدة 6 أشهر، والتدريب على تشكيل الخرز لمدة شهرين، وفقا لأحدث الإمكانيات في هذا المجال.

ويهدف البرنامج تدريب 90 شاب وفتاة على صناعة الحُلي بجميع مراحل التصنيع، وتدريب 90 فتاة على تشكيل الخرز بأحدث التصميمات العصرية على مدار ثلاث سنوات مدة المشروع.

12 فتاة في حرفة الحلي

وأشار الي تم تدريب عدد ١٢ فتاه في حرفه الحلي بالدفعة الاولى و تم تدريب ١٠ فتيات في فن تشكيل الخرز وكذلك حصل المتدربون على تدريب متخصص في برامج المهارات الحياتية وآليات السوق وريادة الأعمال حتى يتمكن خريجو البرنامج على التعامل مع آليات السوق وفقاً للمتغيرات السريعة والمتلاحقة ، كما تستعد الورش المجهزة لاستقبال الدفعة الثانية من المتدربين على صناعة الحُلي وتشكيل الخرز بإجمالي عدد ٢٥متدرب ومتدربة من أبناء محافظة أسوان .

أنشطة خدمية لأبناء المجتمع

ومن جانبه اكد الإعلامي محمد جاد رئيس مجلس أمناء مؤسسة الجسر المصري للإعلام والتنمية، أن مشروع حُلي أسوان يأتي كأحد أهم الأنشطة الخدمية المتنوعة المقدمة لأبناء المجتمع المحُلي خاصة فئة الشباب من الجنسين وجهود المؤسسة في نشر الوعى والثقافة المجتمعية بأهمية اكتساب المهارات من خلال التدريب علي أكثر المهن طلبًا في سوق العمل .

وأشار الي إن تنفيذ برامج التدريب الحرفي والمهني وتمكين الشباب يعد من أولويات عمل مؤسسة الجسر المصري للإعلام والتنمية للتوافق مع آليات سوق العمل وتوفير التمويل اللازم للإنتاج وعمل دراسات السوق لصغار المنتجين ومساعدتهم فى تسويق منتجاتهم خاصةً منتجات الصناعات التقليدية والحرف اليدوية والتراثية ، وكذلك الاهتمام بالتدريب على ريادة الأعمال وفقاً لأحدث البرامج لنشر ثقافة الإبداع والابتكار والحد من الانحرافات والسلوكيات السلبية خلال مراحل تنفيذ المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.