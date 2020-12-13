رئيس جامعة المنيا يتفقد ورش عمل صناعة الحلي بالنسيج والخرز

تفقد الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، ورش عمل صناعة الحلي بالنسيج والخرز التي ينظمها مركز التدريب علي الحرف والصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ضمن أنشطته، التي تستهدف النهوض بالصناعات اليدوية لطلاب الجامعة.

كما تفقد رئيس الجامعة أعمال التطوير، ورفع كفاءة البنية التحتية لدار الضيافة "فندق الجامعة" بأحد أدوراه العُليا، وكذلك تفقد نموذج لغرفة متميزة بالفندق تم تنفيذها لتعميمها على باقي غرف الفندق في إطار الخطة المستقبلية لتطوير دار الضيافة؛ للوصول إلى مستوى الخدمة الفندقية المستهدف لنيل رضا المقيمين، وتقديم خدمة متميزة تطابق مستوى الجودة اللائق.

رافق رئيس الجامعة الدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سماح عبد الرحمن، عميد كلية السياحة والفنادق، والدكتور باسم عبد الحكيم أمين عام الجامعة، والدكتور محمد طه عبد الموجود المشرف العام على الفندق، والدكتور محمود كمال، المدير التنفيذي للفندق، والعقيد اسامة فوزي مدير الأمن الاداري بالجامعة.

أشاد رئيس الجامعة خلال تفقده للغرف بتطوير مستوى الخدمة الفندقية المقدمة من حيث النظافة، والمعاملة، وتطبيق الاشتراطات الصحية والاحترازية داخل غرف دار الضيافة.