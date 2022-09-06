إنشاء منافذ بيع دائمة لمنتجات الحرف اليدوية داخل جامعة سوهاج

أكد الدكتور مصطفى عبد الخالق رئيس جامعة سوهاج، أهمية الحرف اليدوية والتراثية، بإعتبارها العصب الرئيسي للاقتصاد، نظرًا لأنها تتميز بقدرتها العالية على توفير فرص العمل، إلى جانب أهميتها في تسويق منتجات مشروعات الشباب، وفتح أسواق لها في الداخل والخارج، مما يشجعهم على الاستمرار والتطوير وتقديم صورة متميزة لهذه الصناعات التراثية المصرية على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس جامعة سوهاج، بأعضاء مجلس إدارة مركز الحرف اليدوية والصناعات البيئية بالجامعة، لمناقشة سبل تطوير الحرف التراثية وفتح أسواق جديدة لها، بحضور الدكتور عبد الناصر ياسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور فهيم حجازي قائم بعمل عميد كلية الآثار، الدكتورة زينب الشريف بكلية التربية النوعية، رأفت السمان وكيل وزارة التضامن الإجتماعي والدكتورة ريهام محمد علي مديرة المركز وعدد من أعضاء مجلس الإدارة.

دعم ورعاية الحرف اليدوية

أوضح عبد الخالق، أنه تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدعم ورعاية الحرف والصناعات اليدوية وتعظيم الاستفادة من الموارد البيئية، تسعى الجامعة بصفة مستمرة إلى تشجيع الشباب على تنفيذ عدد من المشروعات في هذا المجال، والتعاون والشراكة مع هيئات وجمعيات المجتمع المدني لدعم وتمويل هذه المشروعات الحرفية.

منافذ بيع لمنتجات الحرف اليدوية بجامعة سوهاج

أضافت الدكتور ريهام محمد، أنه خلال الاجتماع تمت الموافقة على إنشاء منافذ بيع دائمة لمنتجات الحرف اليدوية، بمقري الجامعة القديم والجديد، ومناقشة سبل التعاون مع مركز تحديث الصناعة والاستفادة من الخدمات التي يقدمها، إلى جانب بحث مشاركة منتجات المركز بمعارض ديارنا ومعرض تراثنا بدورته الرابعة.

جدير بالذكر أن الاجتماع، حضره كل من أحمد الشرقاوي المدير الإقليمي لمركز تحديث الصناعة بالصعيد، عبير الطيب مدير التنسيق الحضاري بديوان عام المحافظة، أحمد سلطان من جمعية المستثمرين.