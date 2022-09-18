«عيشوا بسلام».. تفاصيل مهرجان الكنيسة للمتزوجين حديثا

نظمت إيبارشية المعادي، مهرجانا للمتزوجين حديثا بعنوان «عيشوا بسلام»، والذي يشمل مسابقات مختلفة، منها الدراسية واللغة القبطية، والألحان، وكتاب مقدس، ومحفوظات، وأعمال فنية، وغيرها، وضم هذا المهرجان 11 كنيسة على مستوى الإيبارشية، كما شارك في التسابق بالمهرجان ما يقارب 400 متسابق، وأصدرت الكنيسة كتابا خاصا بالمهرجان هذا العام.

ختام الفعالية

وجاء ختام الفعالية التي نظمتها الإيبارشية، مساء أول أمس، بكنيسة الملاك ميخائيل بالمعادي، وحضر الختام الأنبا دانيال أسقف المعادي وسكرتير المجمع المقدس، وفقا لما ورد في بيان صادر عن الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

وهي ليست المرة الأولى التي تنظم فيها الكنيسة الأرثوذكسية فعاليات من هذا النوع، فهي عادة ما تنظم كورسات للمشورة ونصائح للمتزوجين والمقبلين على الزواج، وتقدم لهم النصائح لكيفية حل المشكلات الزوجية التي تقابلهم خلال حياتهم.

مبادرات لتأهيل المقبلين على الزواج

كما أنشأت الكنيسة الأرثوذكسية معهد المشورة الأرثوذكسية في المعادي، ومعهد الرعاية والتربية بالعباسية، وتقدم هذه المعاهد كورسات لجميع الفئات والطوائف المسيحية، فضلا عن دور الآباء الكهنة بإصدار كتب تساعد المتزوجين في حياتهم.

والجدير بالذكر أن الدولة المصرية، سبق وأطلقت مبادرة تحت عنوان «مودة»، بهدف تأهيل المقبلين على الزواج كانت تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، وتعمل على التأهيل النفسي والاجتماعي للمقبلين على الزواج، كيفية تشكيل أسرة وحل المشكلات والحد من مشكلات الطلاق وبناء اسرة متماسكة.