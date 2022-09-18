«المانجة طابت على الشجر».. بدء حصاد محصول «الكيت» بالقليوبية وسط فرحة المزارعين «صور»

مانجو الكيت، محصول مستحدث بدأ يزين حقول محافظة القليوبية، وخاصة مركز بنها منذ عدة سنوات، إذ اتجه الفلاحون في قرى بنها لزراعتها وخاصة في قرية ساحل دجوي التي شهدت خلال الأيام الماضية، انطلاق موسم مانجو الكيت التي تتميز بأن لها زبائن بعينها، ويصل سعر الكيلو منها في ذروة الموسم إلى 40 جنيها، إذ أنها تعد من المحاصيل الشتوية ولكن بشائر الحصاد ظهرت في حقول بنها، وسط فرحة كبيرة من المزارعين.

«الوطن» تستعرض خطوات حصاد مانجو الكيت في حقول قرية ساحل دجوي ببنها، وكيفية زراعتها وأسعارها في السطور التالية:

مواصفات مانجو الكيت في حقول القليوبية

وأوضح أحمد رشاد، مزارع، لـ«الوطن»، أن شجرة مانجو الكيت تتميز بقصر قامتها ويتراوح وزن الثمرة منها ما بين نصف كيلو وكيلو إلا ربع.

وأضاف أن مذاق مانجو الكيت جيد، ويختلف عن غيرها من الأنواع الأخرى، مشيرًا إلى أنها تصلح للتخزين في المبردات، والعصائر، والأكل، وتتميز أيضا بجودة إنتاجها ولها زبونها الخاص، إذ أن الفلاح لا يذهب بإنتاج المزرعة لبيعه في الأسواق، ولكن يجري توزيعها بالطلب على الأقارب والمعارف والجيران، ويفتح باب الحجز للمحصول وتوصيله للمنازل «دليفري».

تفاصيل زراعة مانجو الكيت في القليوبية

وعن تفاصيل زراعة مانجو الكيت في حقول القليوبية، أوضح المهندس رشاد عبدالله صاحب مزرعة مانجو في قرية ساحل دجوي ببنها، أن الفكرة راودته عن طريق صديق له في البحيرة ونقل زراعتها لبنها عام 2012، وبدأ الإنتاج في 2014 بعد سنتين من زراعتها.

وأضاف رشاد، أن مانجو الكيت فاكهة شتوية، وهي النوع الوحيد من تلك الفاكهة الذي يوجد في هذا الفصل، ولذلك يرتفع سعرها وخاصة خلال شهر ديسمبر، إذ يصل سعر الكيلو منها إلى 40 جنيها، وفي الشهور العادية، يتراوح سعرها ما بين 20 و25 جنيهًا، موضحًا أن إنتاج الشجرة يصل إلى 50 كيلو، مشيرا إلى أنها تحتاج إلى خدمة جيدة حتى يكون هناك وفرة في الإنتاج.