كيلو المانجو الزبدية بـ8 جنيهات.. تعرف على أسعار أسواق الإسماعيلية اليوم

سجلت أسعار المانجو في الإسماعيلية اليوم، 8 جنيهات للكيلو، في أسواق الجملة، خاصة سوق مدينة المستقبل الأكبر في المحافظة، ويتوقع ارتفاع الأسعار على مدار الأسبوع الحالي.

وقال فرج عبدالراضي، أحد كبار تجار الجملة في سوق المستقبل بالإسماعيلية، إنّ ذروة إنتاج المانجو انتهت، ورغم ذلك ما تزال تحافظ عللا سعرها المنخفض، والارتفاع الموجود طفيف ولا يؤثر أبدا على حركة البيع.

وأضاف عبدالراضي لـ«الوطن»، أنّ أسعار المانجو في السوق ما زالت في متناول الجميع، مقارنة بأسعار العام الماضي التي كانت ضعفي الموسم الحالي.

أسعار المانجو في أسواق الإسماعيلية

وأشار إلى أنّ المانجو الزبدية سجلت اليوم 8 جنيهات للكيلو في سوق الجملة بعد أن وصل إلى 6 و7 جنيهات، والعويس 17 جنيها بعد انخفاضها وبيعها بـ 15 جنيها للكيلو خلال الأسبوع الماضي، فيما سجلت السكري 13 جنيها بعد أن سجلت 11 جنيها على مدار الأسبوع الماضي.

انتهاء موسم المانجو

وقال الحاج فرج عبدالراضي، إنّ ذروة انتاج المانجو انتهت، ودخلنا في نهاية الموسم، مع انخفاض المحصول خاصة لبعض الأنواع، كالسكري الممتاز والتيمور والسكري الابيض والزبدية.

واضاف أنّ أسعار سوق الجملة متغيرة بشكل يومي حسب توافر الاصناف المحلية من المانجو كالزبدية والسكري الابيض والسكري الممتاز والعويس والفص والتيمور والصديقة والفونس، لافتا إلى أنّ سوق الجملة بالإسماعيلية في مدينة المستقبل يعتبر من أكبر أسواق الجمهورية في تصدير المانجو لمحافظات مصر المختلفة، كالقاهرة والشرقية وبورسعيد والجيزة ومدن شمال وجنوب والصعيد.