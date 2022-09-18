أسعار الملابس الشتوي في مصر 2022 عبر المواقع التجارية العالمية

شهدت المحركات العالمية عمليات بحث موسعة عن أسعار الملابس الشتوي في مصر 2022، مع انخفاض درجات الحرارة واقتراب انتهاء فصل الصيف، ورغبة الكثيرين في معرفة الأسعار وتحديد ميزانية اللازمة قبل الشراء.

وفيما يلي، يعرض «الوطن» في إطار الموضوعات الإخبارية التي تنشر على مدار اليوم، أسعار الملابس الشتوي في مصر 2022 المختلفة في السوق المحلية والمواقع التجارية العالمية.

أسعار الملابس الشتوي في مصر 2022 للرجال

وجاءت أسعار الملابس الشتوية للرجال على المواقع التجارية العالمية، كالتالي:

- قميص رجالي من كازار بغطاء رأس بسعر 185 جنيهًا.

- سويت شيرت برقبة دائرة وأكمام طويلة بسعر 150 جنيهًا.

- جاكيت منفوش بجيوب جانبية من أندرو بسعر 350 جنيهًا.

- سويت شيرت رجالي شتوى بسوستة قطن بسعر 250 جنيهًا.

- ترينج شتوي ثقيل رجالي كانبوتشي بسعر 250 جنيهًا.

- هودي بسحاب بسعر 200 جنيه.

- كنزة صوفي رجالي من تون تيم بسعر 750 جنيهًا.

- بلوفر بقصة واسعة ورقبة مرتفعة 300 جنيه.

- سويت شيرت شتوى مضلع برقب على شكل حرف V بسعر 200 جنيه.

- سويت شيرت ترين منسوج وبغطاء للرأي للرجال من بوما بسعر 1000 جنيه.

- سويت شيرت بغطاء رأس للرجال بسعر 190 جنيهًا.

- كارديجان شتوى خفيف بأزرار للرجال من إيسلا بسعر 550 جنيهًا.

أسعار الملابس الشتوي في مصر 2022 للسيدات

أما الملابس الشتوية للسيدات فتنوعت وجاءت كالآتي:

- بلوفر قصير من الأمام وطويل من الخلف من قماش منسوخ بياقة بسعر 280 جنيهًا.

- بيجاما شتوى نسائية كاجول من قطعتين بسعر 270 جنيهًا.

- سويتر شتوى حريمي بسعر 300 جنيه.

- جاكيت مع حزام للنساء مناسب للأوزان ما بين 50 إلي 100 كيلو جرام بسعر 600 جنيه.

- فستان شتوى تريكو بباقة مرتفعة ضيقة بسعر 450 جنيهًا.

- بلوفر لونين برقبة مرتفعة واكمام واسعة بسعر 455 جنيهًا.

- شال شتوي منقط للنساء متعدد الألوان بسعر 150 جنيها.

بلوفر منسوج بتصميم وأشكال هندسية بسعر 380 جنيهًا.