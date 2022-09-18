«اليوم» يستعرض تقريرا حول تطوير منطقة شجرة مريم.. «بَركة المطرية»

عرض برنامج «اليوم» تقريرا عن رصد تطوير وترميم شجرة مريم ضمن مشروع إحياء مسار العائلة المقدسة.

رفع كفاءة الخدمات السياحية بالمنطقة

وقال التقرير إنه وفي إطار مشروع إحياء مسار رحلة العائلة المقدسة وتطوير ورفع كفاءة الخدمات السياحية المقدمة للزائرين من المصريين والسائحين، فقد تم تطوير شجرة السيدة العذراء مريم، وهي إحدى أهم نقاط مسار رحلة العائلة المقدسة بالمطرية، وذلك بعد الانتهاء من مشروع ترميمها وتطوير المنطقة المحيطة بها.

مفتش آثار المنطقة: اهتممنا بمسار العائلة المقدسة كافة

وأضافت نيرمين أحمد، مفتش آثار بمنطقة شجرة مريم، خلال عرض البرنامج الذي تقدمه الإعلامية سارة حازم، والمذاع على فضائية «DMC»، أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بمسار العائلة المقدسة بتعليمات سابقة من رئاسة الجمهورية، برعاية وزارة السياحة والآثار، «الوزارة بتهتم بالمسار بشكل كامل بكل النقاط والأماكن المقدسة التي مرت بها العائلة المقدسة».

واستطردت: «تباركت أرض المطرية بوجود شجرة مريم، هي شجرة عتيقة من الجميز وعمرها يزيد عن 2000 عام».

من جانبها، أوضحت أسماء عبدالعزيز، مدير منطقة شجرة مريم، أنه جرى تطوير خارج مكان الشجرة، أما وعن الداخل فقد تمت تهيئة البئر والشجرة وإنشاء محكى وقاعة للزوار، كما وتمت معالجة وتخفيض منسوب مياه البئر من خلال تركيب طلمبات وتشغيل الشلال وإعادة تزويد فتحات الشلال.

وتابع: «تم وضع تمثال للعائلة المقدسة على الشلال، وتركيب لوحات إرشادية على البئر وجميع الأماكن الموجودة في المنطقة، كما وتم تركيب جلسات رخامية لخدمة الزائرين، وتم تغير الدعامات الخشبية للشجرة وزيادة عدد الجلسات بجوار الشجرة لخدمة الزائرين».