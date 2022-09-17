وزارة الصحة المصرية توصي هذه الفئات بالحصول على لقاح الإنفلونزا

أوصت وزارة الصحة المصرية في تقرير رسمي لها، بتلقي لقاح الإنفلونزا السنوي لكل من يبلغ من العمر 6 أشهر أو أكثر، لافتة إلى أن اللقاح يعمل على تقوية المناعة والحماية من الإصابة بالعدوى، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة للمواطنين، وفقًا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وزارة الصحة المصرية: لقاح الإنفلونزا متوفر

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن لقاح الإنفلونزا متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى محافظات الجمهورية وفي العديد من الصيدليات، وعلى المواطنين الحصول عليه للوقاية من خطر الإصابة بالإنفلونزا الموسمية، خاصة أن فصلي الخريف والشتاء هما أكثر الفصول التي تنتشر فيها العدوى بكثافة عالية، وفي ظل انتشار جائحة فيروس كورونا لابد من الحصول على اللقاح لإمكانية التفرقة بين أعراضه وأعراض «كوفيد 19».

وتابعت وزارة الصحة والسكان المصرية، أن هناك أعراض جانبية تظهر على المواطنين بعد الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية، وتتضمن ارتفاع درجة الحرارة واحمرار موضع التطعيم وتكسير في العضلات والصداع والتعب البدني، لافتة إلى أن هذه الأعراض تزول في غضون يومين لا أكثر، ولا تحتاج إلى الذهاب للطبيب.

وطالبت وزارة الصحة، من المواطنين ضرروة التواصل مع الوزارة من خلال الخط الساخن لها 105، مشيرة إلى تزويد عدد مقاعد الخط الساخن ليصل إلى 800 مقعد لاستقبال كافة التساؤلات والاستفسارات المختلفة، والرد عليها من خلال المصادر الرسمية لها.

وزارة الصحة تكشف الوضع الوبائي لكورونا

وفي سياق متصل، كشفت الوزارة عن تفاصيل الوضع الوبائي لفيروس كورونا، قائلة إن هناك انخفاضًا في أعداد الإصابات بالفيروس وكذلك الوفيات على مستوى محافظات الجمهورية، وطالبت من المواطنين الالتزام بالإجراءات الاحترازية المختلفة.