أسعار الجواكت الصوف 2022 في السوق المحلية.. تبدأ من 180 جنيها

مع انخفاض درجات الحرارة واقتراب فصل الشتاء ترتفع عمليات البحث عن أسعار الجواكت الصوف 2022، باعتبارها واحدة من أهم قطع الملابس التي تحافظ على حرارة الجسم سواء للرجال أو النساء.

وفيما يلي يستعرض «الوطن» متوسط أسعار الجواكت الصوف 2022 للرجال وللسيدات، وفق ما نشر على المواقع التجارية الكبرى، والتي نتناولها في السطور التالية:

أسعار الجواكت الصوف 2022 للرجال

وتراوح أسعار الجواكت الصوف الرجالية ما بين 180 إلى 1100 جنيه، حسب جودة الخامة والموديل والعلامة التجارية، وهي:

- معطف صوف برقبة بغطاء للرأس قابل للتعديل مقاس كبير بسعر 700 جنيه.

- سترة صوفية متينة بتصميم سادة مع غطاء للرأس وجيب كانجاروا من أندرو بسعر 225 جنيهًا.

- ميلون جاكت صوف بسعر 300 جنيه.

- جاكيت طويل ميلتون بسوستة وجيب للرجال من هيرو بيسيك بسعر 360 جنيهًا.

- سترة صوف بغطاء للرأس من الصوف الصناعي وجيوب أمامية بسوستة من أندرو بسعر 180 جنيهًا.

- UMBRO الرجال FW كبير شعار OH سترة بغطاء رأس بسعر 520 جنيهًا.

- جاكيت رياضي بسوستة وأكمام طويلة بجيوب جانبية بسعر 1100 جنيه.

أسعار الجواكت الصوف 2022 للسيدات

وبدأت أسعار الجواكت الصوف النسائية من 350 جنيهًا وحتى 100 جنيه، حسب الخامة والعلامة التجارية، وجاءت المعروض حاليًا كالآتي:

- معطف بالطو مطر من الصوف من إيزي بسعر 750 جنيهًا.

- جاكيت شتوي من الصوف بكباسين من ريفين بسعر 850 جنيهًا.

- جاكيت حريمي من أندرو مخيط مقاوم للمياه بسعر 400 جنيه.

- جاكيت صوف خفيف مصنوع من فسكوز طبيعي بسعر 800 جنيه.

- فيست مبطن بناتي مقاوم للمياه بسعر 600 جنيه.

- جاكيت طويل بغطاء للرأس بأكمام طويلة رجلان وسوسته أمامية ميلتون بسعر 400 جنيه.

- جاكيت صوف بسوستة ورقبة مرتفعة من ريفين بسعر 500 جنيه.

- معطف من الصوف بأزرار وجيوب على الصدر من أندورا بسعر 350 جنيهًا.

- جاكت مفتوح خامة صوف يحتوي على كابيشوه و حزام بسعر 650 جنيهًا.

- جاكيت من الصوف الخشن مع أطراف من الحرير المضلع بسعر 1000 جنيه.