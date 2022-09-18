أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي في الإسكندرية وطريقة السداد

تعد شقق الإسكان الاجتماعي في الإسكندرية واحدة من أهم احتياجات المواطنين متوسطي الدخل، حيث تصبح تلك الشقق المكان الآمن لهم كونها وحدات سكنية اجتماعية ضمن مشروع سكن لكل المصريين والمتاحة لمنخفضي الدخل.

وترصد «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل الإسكان الاجتماعي في الإسكندرية وبالتحديد في نطاق مدينة برج العرب الجديدة، والذي يأتي ضمن مشروع سكن لكل المصريين 3، والتي تتاح لمنخفضي الدخل.

أعداد وحدات الإسكان الاجتماعي في الإسكندرية

وبحسب ما أعلنه موقع خريطة مشروعات مصر، فإن عدد عمارات الإسكان الاجتماعي بمدينة برج العرب الجديدة بمحافظة الإسكندرية يبلغ 166 عمارة بإجمالي 3984 وحدة سكنية، بالإضافة للمنشآت الخدمية، وتشمل حضانة وسوق تجاري ودور عبادة.

سعر الوحدات السكنية في الإسكان الاجتماعي بالإسكندرية

ووفقا لما أعلنته وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في كراسة الشروط عن الإسكان الإجتماعي في الإسكندرية، فقد تبين وجود وحدات سكنية بمساحة 90 مترا لمنخفضي الدخل في نطاق مدينة برج العرب الجديدةـ والتي بلغ سعرها 207 آلاف جنيه بخلاف 5% مبلغ صيانة إضافي، و15 ألف لجدية الحجز.

طريقة سداد حجز وحدات الإسكان الاجتماعي في الإسكندرية

- يتم سداد مقدم جدية الحجز للوحدة السكنية المراد حجزها في مدينة برج العرب الجديدة ، على أن يتم السداد قبل الحجز على البوابة الإلكترونية للصندوق، وهو ما يسترد فـي حالة عدم التخصيص، فيما يسدد الراغب مصاريف إدارية.

- تُسلم الوحدات بعد 18 شهرا وتبدأ مـن تاريخ سداد الدفعات، على أن يتم سداد عدد 6 دفعات ربع سنوية.

- يتم استكمال باقي مقـدم حجز الوحدة السكنية في ضوء الشروط والمحددات الخاصة بالبنك المركزي المصري الصادرة بتاريـخ يوليو 2021، حيث يبدأ الحد الأدنى للمقدمـات مـن نسبة 10% كحد أدنى لمحدودي الدخل، ومـن 15% لمتوسطي الدخل من إجمالي قيمة الوحدة السكنية بنظام التمويل العقاري المدعوم بفائدة 3%، والمحدد طبقا للدخل والسن.

- يتم سداد باقي إجمالي سعر بيع الوحدة على أقساط شهرية بحد أقصى 30 عاماً تحدد طبقا للدخل والسن، بنظام التمويل العقاري المدعـم بفائدة 3% سنويا.

- يتم سداد نسبة 5% من سعر بيع الوحدة كمبلغ الصيانة للمشروع لا يرد ولا يسترد، حيث سيقوم الصندوق باستخدام عائده مستقبلا بصفة دائمـة للحفاظ على الطابع المعماري للمشروع وكذلك على الثروة العقارية.