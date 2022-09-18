نجوم الفن ينعون زوجة الفنان خالد زكي: «الإنسانة الطيبة»

حرص عدد كبير من نجوم الفن على نعي زوجة الفنان خالد زكي، التي رحلت عن عالمنا في الساعات الأولى من صباح اليوم داخل أحد المستشفيات بعد صراع مع المرض.

وتحولت صفحات السوشيال ميديا إلى دفتر عزاء، ومن أبرز المعزين الفنانة نبيلة عبيد، التي كتبت عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام: «أتقدم للفنان القدير والزميل العزيز خالد زكي وعائلته بخالص العزاء في وفاة المغفور لها بإذن الله تعالى زوجته السيدة زيزي، اللهم ارحمها وادخلها جناتك بغير حساب وألهم أهلها الصبر والسلوان، أمين يا رب العالمين».

وفاء عامر تنعى زوجة خالد زكي

كما نعتها وفاء عامر عبر إنستجرام قائلة: «لا حول ولا قوة إلا بالله، ربنا يصبرك يا خالد ويجعلها من أهل الجنة».

وكتبت الإعلامية بوسي شلبي عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام: «الغالية المحترمة الجدعة الطيبة الإنسانة زيزي عشرة العمر الله يرحمك ويصبرك يا خالد على فراق حب عمرك عزائي للغالين دينا وتامر».

سوزان نجم الدين تدعو لزوجة خالد زكي

أما الفنانة سوزان نجم الدين، علقت عبر حسابها على إنستجرام: «لا إله إلا الله ربنا يرحمها ويصبر ولادها على فراقها».