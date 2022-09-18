صالون الأوبرا الثقافي يحتفي بالفنان الراحل حسين رياض الثلاثاء المقبل

يحتفي صالون الأوبرا الثقافي بالفنان الكبير حسين رياض في أمسية تستضيف كل من ابنته فاطمة، والدكتور عمرو دوارة والدكتور أحمد يوسف عزت، ويديرها الفنان أمين الصيرفي، وذلك في السابعة مساء الثلاثاء 20 سبتمبر على المسرح الصغير.

حسين رياض من مواليد 13 يناير 1897

ويستعرض الصالون المشوار الفني للراحل الكبير حسين رياض وأهم أعماله، إلى جانب مناقشة الكتاب الذي أصدرته ابنته فاطمة «حسين رياض صاحب الألف وجه»، من إعداد وتوثيق المؤرخ المسرحي عمرو دوارة.

يذكر أن الفنان حسين رياض ولد في 13 يناير 1897 بحي السيدة زينب من أب مصري وأم سورية، وبدأ ممارسة هوايته في التمثيل خلال دراسته الثانوية؛ إذ انضم إلى فريق المدرسة، ودربه إسماعيل وهبي شقيق يوسف وهبي، وقدم أول أعماله وهي مسرحية خلي بالك من إمياي أمام روز اليوسف.

حسين رياض شارك في عدة فرق مسرحية

وشارك في عدة فرق مسرحية فعمل في فرقة الريحاني، ومنيرة المهدية، وعلي الكسار، وعكاشة، ويوسف وهبي، وفاطمة رشدي واتحاد الممثلين، وامتد نشاطه طوال ما يقرب من 46 عاما ظهر خلالها في 320 فيلما، و240 مسرحية و150 عملا إذاعيا و50 عملا تليفزيونيا، وحصل على العديد من الجوائز؛ منها وسام العلوم والفنون.